https://ru.sputnik.md/20211220/omikron-grozit-isportit-novyy-god-razreshat-li-moldove-korporativy-kontserty-47386033.html

"Омикрон" грозит испортить Новый год – разрешат ли в Молдове корпоративы и концерты

"Омикрон" грозит испортить Новый год – разрешат ли в Молдове корпоративы и концерты

Долгожданный "желтый код", разрешает новогодние мероприятия, но не дает послаблений, на которые очень рассчитывали в сфере HoReCa.

2021-12-20T20:12+0200

2021-12-20T20:12+0200

2021-12-20T20:28+0200

общество

эпидемия

новый год

рождество

концерт

корпоратив

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Столичная Чрезвычайная комиссия в области общественного здравоохранения понизила в Кишиневе уровень кода эпидемиологической опасности, но сохранила при этом довольно жесткие ограничения. В городе разрешили проводить праздничные вечеринки и корпоративы, при этом остаются в силе правила 50-процентной заполняемости и доступа исключительно на основании ковид-сертификатов.Все это в той же мере касается кишиневских театров и концертных залов."Мы продолжаем жестко следовать принципу половинной заполняемости зала и обязательного наличия у зрителей сертификатов о вакцинации, отрицательных ПЦР- и экспресс-тестов, – говорит в интервью Sputnik Молдова заведующая труппой Театра имени Чехова Любовь Рощина. – Мы готовы в любой момент заполнить зал на 100%, но будем следовать ограничениям весь период рождественских и новогодних праздников".Также пришлось, говорит Рощина, отказаться от традиционных детских "елок" в фойе театра. Впрочем, сказки для детей в эти праздничные недели будут заметной частью репертуара "чеховцев". Ребята не останутся и без поздравлений от Деда Мороза, правда, в этом году – только со сцены.В рождественско-новогодний период в столице пройдет ряд концертов симфонической, эстрадной и народной музыки. Однако крупных привозных мероприятий и громких иностранных имен ждать не стоит.По его словам, сейчас в Молдове возможно организовать некое малобюджетное музыкальное мероприятие "на скорую руку", серьезный концерт – нет."Многие наши мероприятия готовятся в течение нескольких месяцев, а то и года. А как прикажете работать, если сегодня у нас "оранжевый" код, завтра – "желтый", а послезавтра – вновь "красный". Считаю, это весьма странная позиция государства: нам вроде бы ничего до конца не запрещают, но в то же время все прекрасно понимают, что никакие гастроли в таких условиях невозможны", – сетует известный молдавский продюсер.К слову, Сухих вот уже некоторое время пытается продвинуть в Молдове идею 100-процентного тестирования зрителей в день концерта. Организаторы, говорит он, готовы взять на себя расходы по закупке тестов, оплате работы медицинского персонала."Но тогда мы должны иметь право полностью заполнять залы без всяких ограничений. Вакцинированный человек может быть переносчиком вируса, и никакая дистанция в один метр на концертной площадке преградой не станет. Стопроцентное тестирование зрителей, я убежден, сможет гарантировать нас от риска заражения", – утверждает Сухих.Жизнеспособность или утопичность его идеи может подтвердить лишь практика, прецедент. Но люди, ныне принимающие в Молдове решения, к такому эксперименту пока явно не готовы.Представители индустрии HoReCa очень рассчитывают в эти праздничные недели хотя бы отчасти компенсировать потери, понесенные за время пандемии."Все эти постоянно меняющиеся запреты-разрешения выглядят, простите, довольно шизофренически, – говорит на условиях анонимности совладелец одной из столичных сетей ресторанов. – Муниципальная Комиссия то разрешает 100-процентную заполняемость, то требует от заведений принимать гостей ограниченно. А нам звонят люди, которые хотят провести вечеринку, но не понимают, что можно, а что нельзя. Спрашивают, как быть, если среди них, например, вакцинированы не все".Люди в Молдове, несомненно, очень устали от эпидемии коронавируса, праздничные мероприятия, новогодние корпоративы могли бы стать для них отдушиной. Вот только пандемия и взлетевшая стоимость коммунальных услуг основательно опустошили семейные бюджеты. Те, кто не испугается заражения, вполне могут не потянуть массовые новогодние радости финансово. Тем более HoReCa еще месяц назад объявила о неизбежном повышении цен как минимум на 30%.Однако, по мнению председателя Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анеты Засавицки, хуже будет другое:"На днях министр здравоохранения Молдовы сообщила, что ведомство рассматривает возможность введения обязательных COVID-сертификатов во всех населенных пунктах страны, независимо от уровня эпидемиологической опасности. Мы считаем, что эта мера значительно осложнит и без того тяжелую ситуацию в сфере HoReCa. В целом по Молдове вакцинировано 27% граждан, в Кишиневе – 40%. И лишь малая их часть сегодня пользуется услугами HoReCa. Если посещать кафе и рестораны будет разрешено только вакцинировавшимся, индустрия встанет".Засавицки напоминает, что за время пандемии в республике закрылись около 40% заведений сектора HoReCa.Между тем некоторые представители системы здравоохранения полагают, что, несмотря на идущую на спад последнюю волну эпидемии в Молдове, антиковидные меры необходимо ужесточать."Нужно понимать, что мы сейчас выходим из волны, спровоцированной штаммом "дельта". Но на подходе "омикрон", который очень быстро распространяется по Европе. И нужно учитывать фактор, так сказать, новогодней мобильности – многие приедут в страну, многие уедут за границу. Как только "омикрон" попадет в Молдову, количество случаев заражения будет удваиваться каждые три дня. Это четко видно на примере Дании, где в одно воскресенье было 100 случаев, а в следующее – 1000. И если по ходу, скажем, корпоратива среди гостей окажется хотя бы один носитель "омикрона", это очень быстро запустит новую, пятую уже по счету волну эпидемии в Молдове", – убеждена эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.Возможно, остается уповать на то, что Новый год – в первую очередь семейный праздник, радость от которого пока не зависит от цвета эпидемиологического кода.

https://ru.sputnik.md/20211015/zarazhenie-koronavirus-45451509.html

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2021

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эпидемия, новый год, рождество, концерт, корпоратив, в молдове