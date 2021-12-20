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"Омикрон" у соседей: на Украине выявлен первый случай, в Румынии их уже 15
"Омикрон" у соседей: на Украине выявлен первый случай, в Румынии их уже 15
Соседние с Молдовой страны фиксируют появление нового штамма коронавируса.
2021-12-20T22:22+0200
2021-12-20T22:22+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Первый на Украине случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" был выявлен в субботу: об этом официально сообщило ведомство по здравоохранению.Как отмечает Минздрав, "первый в стране случай заражения коронавирусом штамма Омикрон (B.1.1.529-like) выявлен 18 декабря в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования".Ведомство информирует, что инфицированный "омикроном" пациент вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19. В настоящее время он продолжает находиться на лечении.Между тем, в Румынии зафиксировано уже 15 заразившихся штаммом "омикрон". В понедельник, 20 декабря, вирус подтвердился у двух человек: женщины 65 и мужчины 67 лет, уроженцев уезда Брашов.Ведомство информирует, что в настоящее время в стране подтверждены 15 лсучаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.Также в понедельник глава Национального агентства общественного здоровья Молдовы (ANSP) Николае Желамски на пресс-конференции в Минздраве заявил, что Новый штамм коронавируса "омикрон" может уже присутствовать в республике.Его слова подтвердила и госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211220/omikron-grozit-isportit-novyy-god-razreshat-li-moldove-korporativy-kontserty-47386033.html
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Ирина Каруш
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в мире, украина, румыния

"Омикрон" у соседей: на Украине выявлен первый случай, в Румынии их уже 15

22:22 20.12.2021
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Ирина Каруш
Все материалы
Соседние с Молдовой страны фиксируют появление нового штамма коронавируса.
КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Первый на Украине случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" был выявлен в субботу: об этом официально сообщило ведомство по здравоохранению.
Как отмечает Минздрав, "первый в стране случай заражения коронавирусом штамма Омикрон (B.1.1.529-like) выявлен 18 декабря в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования".
Ведомство информирует, что инфицированный "омикроном" пациент вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19. В настоящее время он продолжает находиться на лечении.
"Проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование круга контактных лиц пациента", - отмечает Минздрав Украины.
Между тем, в Румынии зафиксировано уже 15 заразившихся штаммом "омикрон". В понедельник, 20 декабря, вирус подтвердился у двух человек: женщины 65 и мужчины 67 лет, уроженцев уезда Брашов.
"Оба инфицированных побывали в Нигерии. Они прошли полный цикл вакцинации и находятся дома на самоизоляции, чувствуют себя хорошо", - отмечается в пресс-релизе Минздрава Румынии.
Ведомство информирует, что в настоящее время в стране подтверждены 15 лсучаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.
Также в понедельник глава Национального агентства общественного здоровья Молдовы (ANSP) Николае Желамски на пресс-конференции в Минздраве заявил, что Новый штамм коронавируса "омикрон" может уже присутствовать в республике.

"На этой неделе возьмем пробы, но не исключено, что "омикрон" уже в стране: у нас много людей путешествует. Нами проведен 31 анализ, "омикрон" обнаружен не был. Посмотрим, что покажут другие пробы", – заявил Желамски.

Его слова подтвердила и госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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