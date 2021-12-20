https://ru.sputnik.md/20211220/opredotvraschennye-terakty-47365218.html

Путин рассказал о предотвращенных спецслужбами РФ терактах

Путин рассказал о предотвращенных спецслужбами РФ терактах

Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в России предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта

2021-12-20T11:52+0200

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россия

владимир путин

спецслужбы

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2021 года в России предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".При этом глава государства подчеркнул, что важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости.Он отметил, что за последние годы удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы в стране, есть значимые успехи и в целом позитивная динамика."За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", – отметил Путин.По мнению российского президента, "важно и дальше действовать наступательно и эффективно"."При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач – продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей", – добавил российский глава.

https://ru.sputnik.md/20211208/krasnye-linii-ukraina-obsuzhdali-putin-bayden-47048990.html

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владимир путин, спецслужбы