https://ru.sputnik.md/20211220/perevozchiki-spynu-47365764.html

Перевозчики обвиняют Спыну в манипуляциях и защите коррупционных схем

Перевозчики обвиняют Спыну в манипуляциях и защите коррупционных схем

Перевозчики обвиняют профильное министерство в манипуляциях и заявляют, что закон требует от ведомства перерасчета тарифа на перевозки.

2021-12-20T13:00+0200

2021-12-20T13:00+0200

2021-12-20T13:34+0200

перевозчики

протест

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) публично ответила министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну на его заявления, сделанные после протеста автоперевозчиков, прошедшего в минувший четверг.В своем письме перевозчики в очередной раз отметили, что у министерства есть все данные для того, чтобы рассчитать новый тариф на перевозки."Вы упомянули, что в министерство представили данные всего семь компаний. Мы хотим понять, как вы можете использовать эти данные любой из этих 7 компаний для расчета ставки? Разве методология расчета позволяет устанавливать отдельный тариф для каждого маршрута? Мы отвечаем за вас – не позволяет. Методология требует, чтобы вы установили максимальную ставку для всей отрасли. Ваш запрос данных в дополнение к представленным перевозчиками и установленных законом отчетам является незаконным", – говорится в письме перевозчиков.Также представители отрасли обвиняют Андрея Спыну в покровительстве некоторым транспортным компаниям и бездействии в отношении коррупционеров из государственных органов.Напомним, 16 декабря молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания.Перевозчикам ответил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, руководимое им ведомство направило перевозчикам запрос на предоставление необходимой информации по расчету тарифов.

https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html

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2021

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перевозчики, протест, в молдове, молдова