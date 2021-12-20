https://ru.sputnik.md/20211220/perevozchiki-spynu-47365764.html
Перевозчики обвиняют Спыну в манипуляциях и защите коррупционных схем
Перевозчики обвиняют Спыну в манипуляциях и защите коррупционных схем
Перевозчики обвиняют профильное министерство в манипуляциях и заявляют, что закон требует от ведомства перерасчета тарифа на перевозки.
2021-12-20T13:00+0200
2021-12-20T13:00+0200
2021-12-20T13:34+0200
перевозчики
протест
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47276603_0:171:1616:1080_1920x0_80_0_0_8a64a7f43a27d332fba670996dcc17ab.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) публично ответила министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну на его заявления, сделанные после протеста автоперевозчиков, прошедшего в минувший четверг.В своем письме перевозчики в очередной раз отметили, что у министерства есть все данные для того, чтобы рассчитать новый тариф на перевозки."Вы упомянули, что в министерство представили данные всего семь компаний. Мы хотим понять, как вы можете использовать эти данные любой из этих 7 компаний для расчета ставки? Разве методология расчета позволяет устанавливать отдельный тариф для каждого маршрута? Мы отвечаем за вас – не позволяет. Методология требует, чтобы вы установили максимальную ставку для всей отрасли. Ваш запрос данных в дополнение к представленным перевозчиками и установленных законом отчетам является незаконным", – говорится в письме перевозчиков.Также представители отрасли обвиняют Андрея Спыну в покровительстве некоторым транспортным компаниям и бездействии в отношении коррупционеров из государственных органов.Напомним, 16 декабря молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания.Перевозчикам ответил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, руководимое им ведомство направило перевозчикам запрос на предоставление необходимой информации по расчету тарифов.
https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47276603_127:0:1567:1080_1920x0_80_0_0_8a5dcee04a1cbb12d893b6d303e8fa5e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
перевозчики, протест, в молдове, молдова
Перевозчики обвиняют Спыну в манипуляциях и защите коррупционных схем
13:00 20.12.2021 (обновлено: 13:34 20.12.2021)
Перевозчики обвиняют Министерство инфраструктуры в манипуляциях и заявляют, что закон требует от ведомства перерасчета тарифа на перевозки.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) публично ответила министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну на его заявления, сделанные после протеста автоперевозчиков, прошедшего в минувший четверг.
"Требования перевозчиков заключались в том, чтобы принять решение об установлении размера тарифа на услуги общественного транспорта, на услуги автовокзала и устранить коррупционные схемы. В этом письме мы хотели бы напомнить министру о манипуляциях и защите коррупционных схем", – говорится в сообщении ассоциации.
В своем письме перевозчики в очередной раз отметили, что у министерства есть все данные для того, чтобы рассчитать новый тариф на перевозки.
"Вы упомянули, что в министерство представили данные всего семь компаний. Мы хотим понять, как вы можете использовать эти данные любой из этих 7 компаний для расчета ставки? Разве методология расчета позволяет устанавливать отдельный тариф для каждого маршрута? Мы отвечаем за вас – не позволяет. Методология требует, чтобы вы установили максимальную ставку для всей отрасли. Ваш запрос данных в дополнение к представленным перевозчиками и установленных законом отчетам является незаконным", – говорится в письме перевозчиков.
Также представители отрасли обвиняют Андрея Спыну в покровительстве некоторым транспортным компаниям и бездействии в отношении коррупционеров из государственных органов.
Напомним, 16 декабря молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания.
Перевозчикам ответил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его словам, руководимое им ведомство направило перевозчикам запрос на предоставление необходимой информации по расчету тарифов.