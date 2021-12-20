https://ru.sputnik.md/20211220/pogodnye-rekordy-moldovy-20-dekabrya-47356545.html

Погодные рекорды Молдовы 20 декабря

Погодные рекорды Молдовы 20 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

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КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 20 декабря, отмечен в конце XX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 20 декабря 1989 года воздух прогрелся до +12,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211219/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-47342221.html

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