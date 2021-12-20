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Катанэ: в политике PAS нет ничего проевропейского
Катанэ: в политике PAS нет ничего проевропейского
Эксперт объяснил, почему на уровне лозунгов PAS позиционирует себя как сила, ратующая за сближение с Евросоюзом, а в реальности признаков евроинтеграции в их политике не наблюдается.
2021-12-20T09:00+0200
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Катанэ: в политике PAS нет ничего "проевропейского"
Катанэ: в политике PAS нет ничего "проевропейского"
Президент Майя Санду, а затем и поддерживающая ее партия "Действие и солидарность" (PAS) приходили к власти в стране под проевропейскими и прозападными лозунгами, с обещаниями свободы слова и демократических ценностей.По факту, как утверждают эксперты, все получилось наоборот: Венецианская комиссия жестко высказалась по делу отстраненного от должности и содержавшегося долгое время под арестом генпрокурора Александра Стояногло.Почему под предлогом демократизации PAS допускает превышение властных полномочий? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, юрист Виталий Катанэ.По утверждению Катанэ, за фасадом политики, проводимой PAS, остается незамеченным рост цен, назначение на государственные должности родственников первых лиц Молдовы, попытка наказания генерального прокурора и многое другое. Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года.По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП, следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.Специалисты комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, а это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.
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Андрей Петрик
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европа, ассоциация с ес, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове, молдова

Катанэ: в политике PAS нет ничего проевропейского

09:00 20.12.2021
Радио
Катанэ: в политике PAS нет ничего "проевропейского"
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперт объяснил, почему на уровне лозунгов PAS позиционирует себя как сила, ратующая за сближение с Евросоюзом, а в реальности признаков евроинтеграции в их политике не наблюдается.
Президент Майя Санду, а затем и поддерживающая ее партия "Действие и солидарность" (PAS) приходили к власти в стране под проевропейскими и прозападными лозунгами, с обещаниями свободы слова и демократических ценностей.
По факту, как утверждают эксперты, все получилось наоборот: Венецианская комиссия жестко высказалась по делу отстраненного от должности и содержавшегося долгое время под арестом генпрокурора Александра Стояногло.
Почему под предлогом демократизации PAS допускает превышение властных полномочий? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, юрист Виталий Катанэ.

"В действиях и в политике PAS нет ничего проевропейского. Более того, в курсе, проводимом властью, нет никакого грамотного видения развития страны. В их команде есть люди, которые кичатся своими европейскими дипломами, и в то же время один из министров и вовсе попалась на его подделке. Да и Майя Санду гордится своей стажировкой в Гарварде", – сказал собеседник.

По утверждению Катанэ, за фасадом политики, проводимой PAS, остается незамеченным рост цен, назначение на государственные должности родственников первых лиц Молдовы, попытка наказания генерального прокурора и многое другое.
"Последнее доказательство отсутствия проевропейской политики PAS задокументировано, и касается оно ситуации вокруг задержания Стояногло. Последнее решение Венецианской комиссии четко говорит о том, что PAS нарушила демократические принципы при изменении закона о прокуратуре", – резюмировал собеседник.
Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года.
По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП, следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.
Специалисты комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, а это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.
В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.
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