https://ru.sputnik.md/20211220/politika-pas-47275460.html

Катанэ: в политике PAS нет ничего проевропейского

Катанэ: в политике PAS нет ничего проевропейского

Эксперт объяснил, почему на уровне лозунгов PAS позиционирует себя как сила, ратующая за сближение с Евросоюзом, а в реальности признаков евроинтеграции в их политике не наблюдается.

2021-12-20T09:00+0200

2021-12-20T09:00+0200

2021-12-20T09:00+0200

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Катанэ: в политике PAS нет ничего "проевропейского" Катанэ: в политике PAS нет ничего "проевропейского"

Президент Майя Санду, а затем и поддерживающая ее партия "Действие и солидарность" (PAS) приходили к власти в стране под проевропейскими и прозападными лозунгами, с обещаниями свободы слова и демократических ценностей.По факту, как утверждают эксперты, все получилось наоборот: Венецианская комиссия жестко высказалась по делу отстраненного от должности и содержавшегося долгое время под арестом генпрокурора Александра Стояногло.Почему под предлогом демократизации PAS допускает превышение властных полномочий? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, юрист Виталий Катанэ.По утверждению Катанэ, за фасадом политики, проводимой PAS, остается незамеченным рост цен, назначение на государственные должности родственников первых лиц Молдовы, попытка наказания генерального прокурора и многое другое. Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала значительную часть поправок в закон о прокуратуре, принятых властями Молдовы в августе 2021 года.По мнению экспертов Венецианской комиссии, процедура оценки генерального прокурора Молдовы должна быть существенно пересмотрена, генпрокурора следует вернуть в состав Высшего совета прокуроров, а процедуру назначения членов ВСП, следует закрепить в Конституции или защитить квалифицированным большинством голосов.Специалисты комиссии установили, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты без должного общественного обсуждения, а в последнее время состав ВСП дважды менялся, а это дает основания подозревать, что каждое соответствующее парламентское большинство пыталось изменить баланс сил в прокуратуре в своих интересах.В Комиссии констатировали, что поправки были приняты в условиях острого политического конфликта между парламентским большинством и генеральным прокурором.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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европа, ассоциация с ес, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове, молдова