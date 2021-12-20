https://ru.sputnik.md/20211220/pozhiznennoe-za-napadenie-na-inkassatorov-apellyatsionnaya-palata-vynesla-verdikt-47376105.html

Пожизненное за нападение на инкассаторов: Апелляционная палата вынесла вердикт

Пожизненное за нападение на инкассаторов: Апелляционная палата вынесла вердикт

Апелляционная палата Кишинева ужесточила наказание для злоумышленников, ограбивших инкасаторскую машину в мае 2014 года.

2021-12-20T17:12+0200

2021-12-20T17:12+0200

2021-12-20T18:04+0200

ограбление

разбой

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В 2016 году прокуратура потребовала более суровых приговоров для четырех нападавших, которые были приговорены к срокам от 13 до 24 лет лишения свободы.Теперь, после представления государственной прокуратуры Кишиневской районной прокуратурой, апелляционный суд удовлетворил ходатайства прокуроров, а приговоры подсудимым были заменены на более суровые: двое мужчин были приговорены к пожизненному заключению, в том числе руководитель преступной группы, и двое других – к 25 годам лишения свободы.Прокуратура отмечает, что все осужденные работали на военизированную структуру и совершили преступление с особой жестокостью.Напомним, что в мае 2014 года один из инкассаторов был убит, а двое его коллег получили тяжелые ранения во время вооруженного ограбления, совершенного группой преступников. Они забирали выручку из филиала банка, расположенного в здании гипермаркета Metro на Рышкановке.В ходе ограбления было произведено более 40 выстрелов из автомата, а машина, использованная для совершения преступления, была брошена и подожжена. Преступление привело к гибели водителя атакованного автомобиля, ранению двух кассиров и краже полутора миллионов леев. По мнению суда, четверо обязаны возместить причиненный ущерб.

https://ru.sputnik.md/20210629/ograblenie-kioskov-s-lotereynymi-biletami-35298033.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ограбление, разбой, в молдове