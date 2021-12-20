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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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Пожизненное за нападение на инкассаторов: Апелляционная палата вынесла вердикт
Пожизненное за нападение на инкассаторов: Апелляционная палата вынесла вердикт
Апелляционная палата Кишинева ужесточила наказание для злоумышленников, ограбивших инкасаторскую машину в мае 2014 года.
2021-12-20T17:12+0200
2021-12-20T18:04+0200
ограбление
разбой
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В 2016 году прокуратура потребовала более суровых приговоров для четырех нападавших, которые были приговорены к срокам от 13 до 24 лет лишения свободы.Теперь, после представления государственной прокуратуры Кишиневской районной прокуратурой, апелляционный суд удовлетворил ходатайства прокуроров, а приговоры подсудимым были заменены на более суровые: двое мужчин были приговорены к пожизненному заключению, в том числе руководитель преступной группы, и двое других – к 25 годам лишения свободы.Прокуратура отмечает, что все осужденные работали на военизированную структуру и совершили преступление с особой жестокостью.Напомним, что в мае 2014 года один из инкассаторов был убит, а двое его коллег получили тяжелые ранения во время вооруженного ограбления, совершенного группой преступников. Они забирали выручку из филиала банка, расположенного в здании гипермаркета Metro на Рышкановке.В ходе ограбления было произведено более 40 выстрелов из автомата, а машина, использованная для совершения преступления, была брошена и подожжена. Преступление привело к гибели водителя атакованного автомобиля, ранению двух кассиров и краже полутора миллионов леев. По мнению суда, четверо обязаны возместить причиненный ущерб.
https://ru.sputnik.md/20210629/ograblenie-kioskov-s-lotereynymi-biletami-35298033.html
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ограбление, разбой, в молдове

Пожизненное за нападение на инкассаторов: Апелляционная палата вынесла вердикт

17:12 20.12.2021 (обновлено: 18:04 20.12.2021)
© Pixabay / Daniel_B_photosJustiție
Justiție - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Pixabay / Daniel_B_photos
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Апелляционная палата Кишинева согласилась с доводами прокуратуры о необходимости ужесточения наказания для преступников, ограбивших инкассаторскую машину в мае 2014 года.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В 2016 году прокуратура потребовала более суровых приговоров для четырех нападавших, которые были приговорены к срокам от 13 до 24 лет лишения свободы.
Теперь, после представления государственной прокуратуры Кишиневской районной прокуратурой, апелляционный суд удовлетворил ходатайства прокуроров, а приговоры подсудимым были заменены на более суровые: двое мужчин были приговорены к пожизненному заключению, в том числе руководитель преступной группы, и двое других – к 25 годам лишения свободы.
Прокуратура отмечает, что все осужденные работали на военизированную структуру и совершили преступление с особой жестокостью.
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Напомним, что в мае 2014 года один из инкассаторов был убит, а двое его коллег получили тяжелые ранения во время вооруженного ограбления, совершенного группой преступников. Они забирали выручку из филиала банка, расположенного в здании гипермаркета Metro на Рышкановке.
В ходе ограбления было произведено более 40 выстрелов из автомата, а машина, использованная для совершения преступления, была брошена и подожжена. Преступление привело к гибели водителя атакованного автомобиля, ранению двух кассиров и краже полутора миллионов леев. По мнению суда, четверо обязаны возместить причиненный ущерб.
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