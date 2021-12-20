https://ru.sputnik.md/20211220/pridnestrove-31-dekabrya-47363518.html

В Приднестровье 31 декабря объявят нерабочим днем

В Приднестровье 31 декабря объявят нерабочим днем

Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.

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приднестровье

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года будет объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский."Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.Напомним, согласно Трудовому кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в Молдове являются:Действующее законодательство также предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".

https://ru.sputnik.md/20210923/kalendar-prazdnichnykh-vykhodnykh-dney-moldove-na-2022-god-44964096.html

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приднестровье, новый год, молдова