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https://ru.sputnik.md/20211220/pridnestrove-31-dekabrya-47363518.html
В Приднестровье 31 декабря объявят нерабочим днем
В Приднестровье 31 декабря объявят нерабочим днем
Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.
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приднестровье
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года будет объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский."Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.Напомним, согласно Трудовому кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в Молдове являются:Действующее законодательство также предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".
https://ru.sputnik.md/20210923/kalendar-prazdnichnykh-vykhodnykh-dney-moldove-na-2022-god-44964096.html
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приднестровье, новый год, молдова

В Приднестровье 31 декабря объявят нерабочим днем

11:25 20.12.2021 (обновлено: 11:56 20.12.2021)
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© Sputnik / Sorokopud Julia
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Евгений Чебан
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Последняя пятница 2021 года будет нерабочей в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В Приднестровье 31 декабря 2021 года будет объявлено нерабочим днем, который придется отработать позже. Об этом в соцсети написал глава региона Вадим Красносельский.
"Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Поручил правительству официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году. Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику", – написал Красносельский в Telegram-канале.
Напомним, согласно Трудовому кодексу Молдовы, нерабочими праздничными днями в Молдове являются:
1 января – Новый год;
7 и 8 января – Рождество Христово по старому стилю;
8 марта – Международный женский день;
первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;
второй понедельник после Пасхи (Радуница);
1 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
9 мая – День Европы;
27 августа – День независимости;
31 августа – праздник "Лимба ноастрэ";
25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села (в Кишиневе Храм города отмечают 14 октября).
Calendarul zilelor de odihnă în Moldova pentru anul 2022 (ZAGLUSHKA) - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Инфографика
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2022 год
23 сентября, 07:30
Действующее законодательство также предусматривает, что "привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин не допускается".
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