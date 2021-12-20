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https://ru.sputnik.md/20211220/prokuratura-rassledovanie-47362153.html
Прокуратура завершила расследование очередного дела по "краже миллиарда"
Прокуратура завершила расследование очередного дела по "краже миллиарда"
Прокуроры собираются передать в суд очередное дело по "краже миллиарда".
2021-12-20T10:28+0200
2021-12-20T10:56+0200
миллиард
в молдове
молдова
мошенничество
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование и собирается передать в суд дело по одному из эпизодов "кражи миллиарда".Следствие велось в отношении специального администратора Unibank, который в 2015 году способствовал мошенническому списанию более 75 миллионов леев из государственных гарантий.По результатам расследования, прокуратура доказала причастность должностного лица Национального банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления Unibank, в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.Обвиняемый занимал руководящую должность в Национальном банке Молдовы в области борьбы с отмыванием денег, и на период 2014-2015 годов он был назначен специальным администратором Unibank для исправления финансовой ситуации, сложившаяся в этом учреждении в результате "банковского мошенничества". В частности, было установлено, что финансовая ситуация на тот момент нарушала коэффициент ликвидности.По информации прокуроров, администратор намеренно скрыл тот факт, что средства на сумму более 75 миллионов леев со счетов юридического лица, не резидента банка, которые были заблокированы, исходят как от лиц, связанных с банком, так и от действий, связанных с банковским мошенничеством в Banca de Economii.Это позволило специальному администратору Unibank разблокировать счета, а с учетом того, что на тот момент у банка не было финансовых средств, деньги были списаны за счет госгарантий.В прокуратуре отмечают, что деяние было совершено, когда информация о банковском мошенничестве была опубликована в отчете Kroll-1, в апреле 2015-го. Вывод денег, о котором идет речь в деле, произошел в мае 2015 года.
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Евгений Чебан
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миллиард, в молдове, молдова, мошенничество

Прокуратура завершила расследование очередного дела по "краже миллиарда"

10:28 20.12.2021 (обновлено: 10:56 20.12.2021)
© Inquam Photos / Octav GaneaМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Inquam Photos / Octav Ganea
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Прокуроры собираются передать в суд дело в отношении временного управляющего Unibank.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование и собирается передать в суд дело по одному из эпизодов "кражи миллиарда".
Следствие велось в отношении специального администратора Unibank, который в 2015 году способствовал мошенническому списанию более 75 миллионов леев из государственных гарантий.
По результатам расследования, прокуратура доказала причастность должностного лица Национального банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления Unibank, в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.
Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.
Обвиняемый занимал руководящую должность в Национальном банке Молдовы в области борьбы с отмыванием денег, и на период 2014-2015 годов он был назначен специальным администратором Unibank для исправления финансовой ситуации, сложившаяся в этом учреждении в результате "банковского мошенничества". В частности, было установлено, что финансовая ситуация на тот момент нарушала коэффициент ликвидности.
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По информации прокуроров, администратор намеренно скрыл тот факт, что средства на сумму более 75 миллионов леев со счетов юридического лица, не резидента банка, которые были заблокированы, исходят как от лиц, связанных с банком, так и от действий, связанных с банковским мошенничеством в Banca de Economii.
Это позволило специальному администратору Unibank разблокировать счета, а с учетом того, что на тот момент у банка не было финансовых средств, деньги были списаны за счет госгарантий.
В прокуратуре отмечают, что деяние было совершено, когда информация о банковском мошенничестве была опубликована в отчете Kroll-1, в апреле 2015-го. Вывод денег, о котором идет речь в деле, произошел в мае 2015 года.
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