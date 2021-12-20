https://ru.sputnik.md/20211220/psrm-ne-schitaet-grigorishina-legitimnym-merom-i-trebuet-otstavok-tsik-47377907.html

ПСРМ не считает Григоришина легитимным мэром Бельц и требует отставок в ЦИК

ПСРМ не считает Григоришина легитимным мэром Бельц и требует отставок в ЦИК

Партия социалистов Республики Молдова считает проведение второго тура выборов генерального примара муниципия Бельцы постыдным фарсом, скомпрометировавшим процесс демократических выборов в стране.

2021-12-20T17:42+0200

2021-12-20T17:42+0200

2021-12-20T17:42+0200

партия социалистов республики молдова

политика

в молдове

бельцы

выборы

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) не рассматривает Николая Григоришина в качестве легитимного мэра муниципия Бельцы и считает необходимым проведение новых выборов генерального примара города Бельцы, с соблюдением всех демократических процедур. Об этом говорится в заявлении политформирования.В партии считают, что никогда еще прежде в истории Молдовы явка избирателей на выборы не была столь рекордно низкой. Партия социалистов считает, что после произошедшего нынешний состав Центральной избирательной комиссии не может объективно исполнять свои функции. "Призываем подать в отставку тех членов ЦИК, которые участвовали в этом беззаконии", - отмечается в сообщении.Напомним, независимый кандидат Николай Григоришин, по предварительным результатам, выиграл второй тур выборов мэра в Бельцах. Информацию по итогам голосования представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Согласно данным ЦИК, Григоришин набрал 84,77% (7148) голосов. Кандидат от партии "Патриоты Молдова" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов.Итоговая явка в Бельцах составила 9,98%, к избирательным урнам пришли 10 209 человек. Во втором туре соперничали кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Второй тур выборов прошел под протест сторонников отстраненного кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, набравшей наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах состоялся 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур прошли независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Партия "Действие и солидарность" (PAS) 6 декабря объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча.На следующий день с призывом бойкотировать выборы к бельчанам обратился кандидат в мэры Бельц от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.В итоге во втором туре выборов будут участвовать независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук.Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

https://ru.sputnik.md/20211207/grigorishin-nikto-iz-opponentov-ofitsialno-ne-snyal-svoyu-kandidaturu-s-vyborov-v-beltsakh-47036991.html

https://ru.sputnik.md/20211219/tsik-ozvuchil-predvaritelnye-rezultaty-kto-pobedil-v-beltsakh-47357297.html

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партия социалистов республики молдова, в молдове, бельцы, выборы