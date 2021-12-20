https://ru.sputnik.md/20211220/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sinoptiki-snova-obeschayut-sneg--47356707.html

Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег

Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-20T07:00+0200

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки преимущественно в виде снега.Ветер западный умеренный, днем местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до +4 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2. Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 декабря: днем – от 0 до +2, ночью – от –1 до +1 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 21 декабря днем ожидается температура от 0 до -5 градусов. А ночью – от –1 до +1.Без существенных осадков 20 декабря. Далее 21 декабря похолодает: днем в пределах от –5 до 0 градусов, ночью до –7 градусов по Цельсию.Праздники и народные приметыВ день 20 декабря (7 декабря по старому стилю) чтут память преподобного Нила Столобенского.Он родился в конце XV столетия в Жабенском погосте Деревской пятины Новгородской земли. Мальчик осиротел в раннем возрасте и нашел приют в монашеской обители преподобного Саввы Крыпецкого, где в 1505 году постригся в монахи и нарекся Нилом в честь преподобного Нила Постника.Также в этот день почитают святого Амвросия Медиоланского, жившего в IV веке в Италии и служившего епископом в христианской церкви. В честь святого Амвросия дата 20 декабря в народе получила название "Абросим", или "Амвросимов день".В старину начиная с этого момента традиционно накладывался запрет на увеселительные гулянья вплоть до Рождества Христова. В народе даже существовала по этому поводу поговорка: "Амвросий праздники отбросил".При этом готовиться к предстоящим праздникам не воспрещалось. Женщины наводили порядок в доме, проверяли заготовки в погребах, а мужчины забивали свиней и кур и готовили в коптильне мясо. Девушки же принимались за шитье, готовя себе приданое.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды