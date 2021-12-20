Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211220/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sinoptiki-snova-obeschayut-sneg--47356707.html
Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-20T07:00+0200
2021-12-20T09:57+0200
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1c/33410267_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_0fefddcd9e2f480e272d84d54d810d8b.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки преимущественно в виде снега.Ветер западный умеренный, днем местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до +4 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2. Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 декабря: днем – от 0 до +2, ночью – от –1 до +1 градусов.В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 21 декабря днем ожидается температура от 0 до -5 градусов. А ночью – от –1 до +1.Без существенных осадков 20 декабря. Далее 21 декабря похолодает: днем в пределах от –5 до 0 градусов, ночью до –7 градусов по Цельсию.Праздники и народные приметыВ день 20 декабря (7 декабря по старому стилю) чтут память преподобного Нила Столобенского.Он родился в конце XV столетия в Жабенском погосте Деревской пятины Новгородской земли. Мальчик осиротел в раннем возрасте и нашел приют в монашеской обители преподобного Саввы Крыпецкого, где в 1505 году постригся в монахи и нарекся Нилом в честь преподобного Нила Постника.Также в этот день почитают святого Амвросия Медиоланского, жившего в IV веке в Италии и служившего епископом в христианской церкви. В честь святого Амвросия дата 20 декабря в народе получила название "Абросим", или "Амвросимов день".В старину начиная с этого момента традиционно накладывался запрет на увеселительные гулянья вплоть до Рождества Христова. В народе даже существовала по этому поводу поговорка: "Амвросий праздники отбросил".При этом готовиться к предстоящим праздникам не воспрещалось. Женщины наводили порядок в доме, проверяли заготовки в погребах, а мужчины забивали свиней и кур и готовили в коптильне мясо. Девушки же принимались за шитье, готовя себе приданое.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1c/33410267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d48c401792c1837a3032ef372a59963a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег

07:00 20.12.2021 (обновлено: 09:57 20.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЗима в Кишиневе
Зима в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки преимущественно в виде снега.
Ветер западный умеренный, днем местами порывы.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от –1 до +4 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 декабря: днем – от 0 до +2, ночью – от –1 до +1 градусов.
В последующие дни в стране похолодает. Начиная с 21 декабря днем ожидается температура от 0 до -5 градусов. А ночью – от –1 до +1.
Без существенных осадков 20 декабря. Далее 21 декабря похолодает: днем в пределах от –5 до 0 градусов, ночью до –7 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В день 20 декабря (7 декабря по старому стилю) чтут память преподобного Нила Столобенского.
Он родился в конце XV столетия в Жабенском погосте Деревской пятины Новгородской земли. Мальчик осиротел в раннем возрасте и нашел приют в монашеской обители преподобного Саввы Крыпецкого, где в 1505 году постригся в монахи и нарекся Нилом в честь преподобного Нила Постника.
Также в этот день почитают святого Амвросия Медиоланского, жившего в IV веке в Италии и служившего епископом в христианской церкви. В честь святого Амвросия дата 20 декабря в народе получила название "Абросим", или "Амвросимов день".
В старину начиная с этого момента традиционно накладывался запрет на увеселительные гулянья вплоть до Рождества Христова. В народе даже существовала по этому поводу поговорка: "Амвросий праздники отбросил".
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
При этом готовиться к предстоящим праздникам не воспрещалось. Женщины наводили порядок в доме, проверяли заготовки в погребах, а мужчины забивали свиней и кур и готовили в коптильне мясо. Девушки же принимались за шитье, готовя себе приданое.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:57Сотрудники НАЦ проводят обыски в Агентстве госуслуг
10:28Прокуратура завершила расследование очередного дела по "краже миллиарда"
09:56В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США
09:34Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:06Мир за сутки: туристы вернулись с МКС, упавшая елка и репарации за COVID
09:00Катанэ: в политике PAS нет ничего проевропейского
08:30Перспективы евроинтеграции Молдовы: что скрывают от граждан
08:00Чуря – о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
07:30Как выбрать живую елку к Новому году
07:00Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 20 декабря
ВчераЦИК озвучил предварительные результаты: кто победил в Бельцах
ВчераПротесты и низкая явка: чем завершились выборы в Бельцах
ВчераИтоговая явка: на выборах в Бельцах проголосовало менее 10% избирателей
ВчераВыборы мэра Бельцах: избирательные участки закрылись
ВчераЭксперт: привитых просроченными вакцинами в Молдове должны признать потерпевшими
ВчераИз бананов, вакцин и мусора: самые необычные рождественские ели 2021
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераЧисло погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 140
ВчераВ НАТО на следующей неделе обсудят предложения России по безопасности