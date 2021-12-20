Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211220/sinoptiki-snizhenie-temperatury-47374780.html
Синоптики предупреждают: в Молдове ожидается резкое снижение температуры
Синоптики предупреждают: в Молдове ожидается резкое снижение температуры
Синоптики выступили с предупреждением: в конце декабря в Молдове резко похолодает.
2021-12-20T15:19+0200
2021-12-20T15:19+0200
желтый код
погода
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/218/00/2180080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c869ec38f73e8f20de6e34cff0cfa28.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новое метеорологическое предупреждение в стране.В период 21-23 декабря среднесуточная температура воздуха понизится на 5-6°С.Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается до –6 градусов по Цельсию днем, а ночью – от –4 до –9.
https://ru.sputnik.md/20211203/pogoda-moldova-novogodnyaya-noch-46925904.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/218/00/2180080_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_570d9e7d10e35c7fc6c961b5bbb306e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
желтый код, погода, в молдове, молдова

Синоптики предупреждают: в Молдове ожидается резкое снижение температуры

15:19 20.12.2021
© Sputnik / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкИней
Иней - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Игорь Подгорный
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Синоптики выступили с предупреждением: в конце декабря в Молдове резко похолодает.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новое метеорологическое предупреждение в стране.
В период 21-23 декабря среднесуточная температура воздуха понизится на 5-6°С.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается до –6 градусов по Цельсию днем, а ночью – от –4 до –9.
В Кишиневе зажгли огни на главной ёлке страны - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Какая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
3 декабря, 16:11
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:19Синоптики предупреждают: в Молдове ожидается резкое снижение температуры
15:13Давосский форум перенесен из-за штамма "омикрон"
14:48Обыски в Агентстве госуслуг: задержаны 13 человек
14:24"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину декабря
14:00Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет
13:30Чебан: в Кишинев пытались направить вакцину за 2 дня до истечения срока годности
13:00Перевозчики обвиняют Спыну в манипуляциях и защите коррупционных схем
12:34Бегунья из Молдовы завоевала бронзу на марафоне в Тайбэе
12:07Топливо в Молдове продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
11:52Путин рассказал о предотвращенных спецслужбами РФ терактах
11:25В Приднестровье 31 декабря объявят нерабочим днем
10:57Сотрудники НАЦ проводят обыски в Агентстве госуслуг
10:28Прокуратура завершила расследование очередного дела по "краже миллиарда"
09:56В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США
09:34Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:06Мир за сутки: туристы вернулись с МКС, упавшая елка и репарации за COVID
09:00Катанэ: в политике PAS нет ничего проевропейского
08:30Перспективы евроинтеграции Молдовы: что скрывают от граждан
08:00Чуря – о "красных линиях", которые мешают Санду развивать отношения с Россией
07:30Как выбрать живую елку к Новому году