https://ru.sputnik.md/20211220/sinoptiki-snizhenie-temperatury-47374780.html

Синоптики предупреждают: в Молдове ожидается резкое снижение температуры

Синоптики предупреждают: в Молдове ожидается резкое снижение температуры

Синоптики выступили с предупреждением: в конце декабря в Молдове резко похолодает.

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новое метеорологическое предупреждение в стране.В период 21-23 декабря среднесуточная температура воздуха понизится на 5-6°С.Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается до –6 градусов по Цельсию днем, а ночью – от –4 до –9.

https://ru.sputnik.md/20211203/pogoda-moldova-novogodnyaya-noch-46925904.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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желтый код, погода, в молдове, молдова