https://ru.sputnik.md/20211220/sotrudniki-nats-provodyat-obyski-v-agentstve-gosuslug-47362581.html

Сотрудники НАЦ проводят обыски в Агентстве госуслуг

Сотрудники НАЦ проводят обыски в Агентстве госуслуг

НАЦ сообщил о нескольких обысках. Под подозрением сотрудники Агентства госуслуг и несколько брокеров по недвижимости.

2021-12-20T10:57+0200

2021-12-20T10:57+0200

2021-12-20T11:02+0200

обыски

агентство государственных услуг

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) проводят обыски в Агентстве госуслуг, а также в автомобилях, домах и офисах некоторых брокеров по недвижимости. Их подозревают в активной и пассивной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния.По данным НАЦ, организатор схемы через должностных лиц в Агентстве организовал выдачу необходимых документов для покупки и продажи недвижимости без присутствия собственников и необходимых документов.На данный момент правоохранители проводят 69 обысков у 38 человек.В CNA также сообщили об изъятии документов в штаб-квартире Агентства.Напомним, месяц назад сотрудники Службы информации и безопасности совместно с прокуратурой провели обыски в доме бывшего главы Агентства государственных услуг Сергея Райляна. Его подозревали в совершении ряда правонарушений, связанных со злоупотреблением служебным положением и превышением должностных полномочий, допущенных во время руководства Агентством.

https://ru.sputnik.md/20211215/ugolovnoe-delo-eks-prokuror-47263979.html

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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обыски, агентство государственных услуг, в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр