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Сотрудники НАЦ проводят обыски в Агентстве госуслуг
Сотрудники НАЦ проводят обыски в Агентстве госуслуг
НАЦ сообщил о нескольких обысках. Под подозрением сотрудники Агентства госуслуг и несколько брокеров по недвижимости.
2021-12-20T10:57+0200
2021-12-20T11:02+0200
обыски
агентство государственных услуг
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) проводят обыски в Агентстве госуслуг, а также в автомобилях, домах и офисах некоторых брокеров по недвижимости. Их подозревают в активной и пассивной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния.По данным НАЦ, организатор схемы через должностных лиц в Агентстве организовал выдачу необходимых документов для покупки и продажи недвижимости без присутствия собственников и необходимых документов.На данный момент правоохранители проводят 69 обысков у 38 человек.В CNA также сообщили об изъятии документов в штаб-квартире Агентства.Напомним, месяц назад сотрудники Службы информации и безопасности совместно с прокуратурой провели обыски в доме бывшего главы Агентства государственных услуг Сергея Райляна. Его подозревали в совершении ряда правонарушений, связанных со злоупотреблением служебным положением и превышением должностных полномочий, допущенных во время руководства Агентством.
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Марина Гончарук
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обыски, агентство государственных услуг, в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр

Сотрудники НАЦ проводят обыски в Агентстве госуслуг

10:57 20.12.2021 (обновлено: 11:02 20.12.2021)
© Photo : Facebook / Centrul Naţional AnticorupţieОбыски
Обыски - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Photo : Facebook / Centrul Naţional Anticorupţie
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Марина Гончарук
Все материалы
НАЦ сообщил о нескольких десятках обысков. Под подозрением – сотрудники Агентства госуслуг и несколько брокеров по недвижимости.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) проводят обыски в Агентстве госуслуг, а также в автомобилях, домах и офисах некоторых брокеров по недвижимости. Их подозревают в активной и пассивной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния.
По данным НАЦ, организатор схемы через должностных лиц в Агентстве организовал выдачу необходимых документов для покупки и продажи недвижимости без присутствия собственников и необходимых документов.
На данный момент правоохранители проводят 69 обысков у 38 человек.
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В CNA также сообщили об изъятии документов в штаб-квартире Агентства.
Напомним, месяц назад сотрудники Службы информации и безопасности совместно с прокуратурой провели обыски в доме бывшего главы Агентства государственных услуг Сергея Райляна. Его подозревали в совершении ряда правонарушений, связанных со злоупотреблением служебным положением и превышением должностных полномочий, допущенных во время руководства Агентством.
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