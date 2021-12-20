https://ru.sputnik.md/20211220/spynu-tarif-na-gaz-mozhet-byt-peresmotren-v-yanvare-47389893.html

Спыну: тариф на газ может быть пересмотрен в январе

Спыну: тариф на газ может быть пересмотрен в январе

Вице-премьер посетовал на непредсказуемость динамики цен на газ на международном рынке

2021-12-20T22:44+0200

2021-12-20T22:44+0200

2021-12-20T22:44+0200

экономика

газпром

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андрей спыну

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что тариф на газ для потребителей может быть пересмотрен в январе.Причиной могут стать колебания цен на газ на международных рынках, пояснил Спыну в телеэфире.Спыну повторил, что формула расчета цены на газ в контракте, заключенном с "Газпромом", является коммерческой тайной.Ранее в прессе появились сообщения со ссылкой на информированные источники, согласно которым в ходе переговоров была утверждена комплексная формула расчета цены газа для Молдовы. Источник утверждал, что в первом и четвертом квартале года Молдова будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть. В прочие месяцы — 30%. Остальное — по рыночным ценам.Об аудите "Молдовагаза" и отношениях с "Газпромом"Спыну повторил, что правительство работает над проведением аудита долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом"."Мы хотим ясности. Наш месседж для "Газпрома" -- мы хотим четко знать, какая цифра, и понять, кто виноват <в накоплении долга>".Вице-премьер вновь обвинил прежние правительства в том, что они ничего не сделали для решения проблемы долгов за газ перед "Газпромом"."Нашему правительству недавно исполнилось сто дней. Мы не понимаем, почему предыдущие правительства не приняли мер, чтобы проанализировать, почему накопился такой долг и не оплатили его, если была возможность", — сказал он в телеэфире.Спыну также подчеркнул, что правительство не намерено применять какие бы то ни было санкции к "Молдовагазу". "Санкции только ухудшат положение предприятия", — заявил вице-премьер.

https://ru.sputnik.md/20211220/moldovagaz-rasschet-gazpromom-47369751.html

https://ru.sputnik.md/20211216/nare-planiruet-snizit-tarif-na-prirodnyy-gaz-47274905.html

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