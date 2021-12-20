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Топливо в Молдове продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
Топливо в Молдове продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 21 декабря.
2021-12-20T12:07+0200
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топливо
цены на топливо
бензин
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 21 декабря.Так, 95-й бензин подорожает на шесть банов, цена поднимется до 20,35 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,24 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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Евгений Чебан
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топливо, цены на топливо, бензин, дизтопливо, в молдове, молдова

Топливо в Молдове продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены

12:07 20.12.2021 (обновлено: 12:08 20.12.2021)
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 21 декабря.
Так, 95-й бензин подорожает на шесть банов, цена поднимется до 20,35 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,24 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.
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