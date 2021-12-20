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Топливо в Молдове продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены

Топливо в Молдове продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 21 декабря.

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 21 декабря.Так, 95-й бензин подорожает на шесть банов, цена поднимется до 20,35 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на два бана – до 17,24 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Однако с 14 декабря снова начался рост цен.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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