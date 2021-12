https://ru.sputnik.md/20211220/turisty-mks-elka-covid-47357876.html

Мир за сутки: туристы вернулись с МКС, упавшая елка и репарации за COVID

2021-12-20T09:06+0200

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0a/47129476_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_7660a72b251f23cf81ee30ec6fd6d298.jpg

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В понедельник рано утром в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20". В нем находились вернувшиеся с Международной космической станции (МКС) космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, сообщает РИА Новости.Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 2.50 мск, а в 5.18 двигательная установка включилась на торможение.В "Роскосмосе" рассказали, что эвакуация вернувшихся с МКС будет происходить на поисково-эвакуационных машинах, а не на вертолетах, как это происходит обычно. Причина тому – сложные погодные условия.Маэдзава и Хирано прибыли на МКС 8 декабря 2021 года и стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на станцию.На борту МКС туристы участвовали в научной программе станции, а также выполняли задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимали это на камеру и выкладывали в Youtube.В Мариуполе упала новогодняя елкаВ украинском Мариуполе из-за сильного ветра рухнула главная елка города. Происшествие удалось зафиксировать камерам наблюдения, пишет РИА Новости.Власти города в официальных соцсетях горадминистрации пообещали восстановить конструкцию в ближайшее время.При этом все остальные праздничные локации города продолжили работу.Трамп требует репарации за COVID-19Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить репарации всему миру, чтобы компенсировать ущерб от пандемии коронавируса. При этом размер ущерба он оценил в 60 триллионов долларов, передает РИА Новости.Трамп и раньше, будучи президентом, заявлял о том, что SARS-CoV-2 был создан в лабораториях Китая. Нынешняя администрация Белого дома придерживается похожего мнения: нынешний глава США Джо Байден ранее обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 274 миллионов.На утро 20 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 274 694 016. Из них 5 354 224 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (50 846 828). Следом идут Индия (34 740 275) и Бразилия (22 213 762).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 425 657), Россия (10 037 546), Турция (9 173 089), Франция (8 730 140), Иран (6 170 979), Аргентина (5 389 707) и Германия (6 812 746).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 785 395 случаев заражения, в Румынии – 1 798 205.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 372 200. В воскресенье профильное министерство сообщило о 46 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9493, выздоровели 357 657 человека.

https://ru.sputnik.md/20211219/prosrochennymi-vaktsini-moldova-poterpevshie-47354705.html

2021

