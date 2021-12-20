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Мир за сутки: туристы вернулись с МКС, упавшая елка и репарации за COVID
Мир за сутки: туристы вернулись с МКС, упавшая елка и репарации за COVID
Мир за сутки: туристы вернулись с МКС, упавшая елка и репарации за COVID
2021-12-20T09:06+0200
2021-12-20T11:06+0200
в мире
дональд трамп
новогодняя елка
мкс
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В понедельник рано утром в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20". В нем находились вернувшиеся с Международной космической станции (МКС) космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, сообщает РИА Новости.Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 2.50 мск, а в 5.18 двигательная установка включилась на торможение.В "Роскосмосе" рассказали, что эвакуация вернувшихся с МКС будет происходить на поисково-эвакуационных машинах, а не на вертолетах, как это происходит обычно. Причина тому – сложные погодные условия.Маэдзава и Хирано прибыли на МКС 8 декабря 2021 года и стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на станцию.На борту МКС туристы участвовали в научной программе станции, а также выполняли задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимали это на камеру и выкладывали в Youtube.В Мариуполе упала новогодняя елкаВ украинском Мариуполе из-за сильного ветра рухнула главная елка города. Происшествие удалось зафиксировать камерам наблюдения, пишет РИА Новости.Власти города в официальных соцсетях горадминистрации пообещали восстановить конструкцию в ближайшее время.При этом все остальные праздничные локации города продолжили работу.Трамп требует репарации за COVID-19Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить репарации всему миру, чтобы компенсировать ущерб от пандемии коронавируса. При этом размер ущерба он оценил в 60 триллионов долларов, передает РИА Новости.Трамп и раньше, будучи президентом, заявлял о том, что SARS-CoV-2 был создан в лабораториях Китая. Нынешняя администрация Белого дома придерживается похожего мнения: нынешний глава США Джо Байден ранее обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 274 миллионов.На утро 20 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 274 694 016. Из них 5 354 224 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (50 846 828). Следом идут Индия (34 740 275) и Бразилия (22 213 762).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 425 657), Россия (10 037 546), Турция (9 173 089), Франция (8 730 140), Иран (6 170 979), Аргентина (5 389 707) и Германия (6 812 746).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 785 395 случаев заражения, в Румынии – 1 798 205.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 372 200. В воскресенье профильное министерство сообщило о 46 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9493, выздоровели 357 657 человека.
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в мире, дональд трамп, новогодняя елка, мкс

Мир за сутки: туристы вернулись с МКС, упавшая елка и репарации за COVID

09:06 20.12.2021 (обновлено: 11:06 20.12.2021)
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКосмические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано прощаются с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано прощаются с провожающими перед стартом ракеты-носителя Союз-2.1а - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В понедельник рано утром в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20". В нем находились вернувшиеся с Международной космической станции (МКС) космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, сообщает РИА Новости.
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 2.50 мск, а в 5.18 двигательная установка включилась на торможение.
В "Роскосмосе" рассказали, что эвакуация вернувшихся с МКС будет происходить на поисково-эвакуационных машинах, а не на вертолетах, как это происходит обычно. Причина тому – сложные погодные условия.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями для полетов вертолетов эвакуация вернувшегося экипажа корабля "Союз МС-20" будет осуществляться на наземном транспорте – специальных поисково-эвакуационных машинах", – говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Маэдзава и Хирано прибыли на МКС 8 декабря 2021 года и стали первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетели на станцию.
На борту МКС туристы участвовали в научной программе станции, а также выполняли задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимали это на камеру и выкладывали в Youtube.

В Мариуполе упала новогодняя елка

В украинском Мариуполе из-за сильного ветра рухнула главная елка города. Происшествие удалось зафиксировать камерам наблюдения, пишет РИА Новости.
Власти города в официальных соцсетях горадминистрации пообещали восстановить конструкцию в ближайшее время.

"Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", – сообщила пресс-служба горсовета.

При этом все остальные праздничные локации города продолжили работу.

Трамп требует репарации за COVID-19

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить репарации всему миру, чтобы компенсировать ущерб от пандемии коронавируса. При этом размер ущерба он оценил в 60 триллионов долларов, передает РИА Новости.
"Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.
Трамп и раньше, будучи президентом, заявлял о том, что SARS-CoV-2 был создан в лабораториях Китая. Нынешняя администрация Белого дома придерживается похожего мнения: нынешний глава США Джо Байден ранее обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 274 миллионов.
На утро 20 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 274 694 016. Из них 5 354 224 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (50 846 828). Следом идут Индия (34 740 275) и Бразилия (22 213 762).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 425 657), Россия (10 037 546), Турция (9 173 089), Франция (8 730 140), Иран (6 170 979), Аргентина (5 389 707) и Германия (6 812 746).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 785 395 случаев заражения, в Румынии – 1 798 205.
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 19.12.2021
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Эксперт: привитых просроченными вакцинами в Молдове должны признать потерпевшими
Вчера, 20:05
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 372 200. В воскресенье профильное министерство сообщило о 46 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9493, выздоровели 357 657 человека.
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