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В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США
09:56 20.12.2021 (обновлено: 10:08 20.12.2021)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
© Sputnik / Владимир Трефилов/
Замглавы МИД России допустил положительное развитие отношений с США.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Российская сторона допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
"Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении", – сказал Рябков.
При этом он выразил надежду, что американская сторона не откажется от предложений РФ по гарантиям безопасности.
"Давайте в принципе посмотрим, будет ли отказ. Честно говоря, я думаю, что отказа как такового не будет", – сказал Рябков, отвечая на вопрос информагентства, повлияет ли возможный отказ США на предложение РФ по гарантиям безопасности на перспективу встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Рябков также высказал предположение, что США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставить его условиями, в том числе по форматам.
"Американцы, наверное, будут пытаться обставить свое согласие дополнительными условиями, разного рода пожеланиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах, чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом… В общем, будем смотреть", – сказал Рябков журналистам.
"Американцы, наверное, будут пытаться обставить свое согласие дополнительными условиями, разного рода пожеланиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах, чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом… В общем, будем смотреть", – сказал Рябков журналистам.
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.