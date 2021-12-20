https://ru.sputnik.md/20211220/v-mid-rf-rasskazali-o-razvitii-otnosheniy-s-ssha-47361671.html

В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США

В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США

Российская сторона допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности

2021-12-20T09:56+0200

2021-12-20T09:56+0200

2021-12-20T10:08+0200

политика

россия

сша

отношения

двусторонние отношения

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Российская сторона допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.При этом он выразил надежду, что американская сторона не откажется от предложений РФ по гарантиям безопасности.Рябков также высказал предположение, что США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставить его условиями, в том числе по форматам."Американцы, наверное, будут пытаться обставить свое согласие дополнительными условиями, разного рода пожеланиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах, чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом… В общем, будем смотреть", – сказал Рябков журналистам.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ru.sputnik.md/20211217/mid-rossia-proekt-dogovor-ssha-nato-garantiy-bezopasnosti-47313740.html

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россия, сша, отношения, двусторонние отношения