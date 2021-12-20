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В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США
В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США
Российская сторона допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности
2021-12-20T09:56+0200
2021-12-20T10:08+0200
политика
россия
сша
отношения
двусторонние отношения
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Российская сторона допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.При этом он выразил надежду, что американская сторона не откажется от предложений РФ по гарантиям безопасности.Рябков также высказал предположение, что США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставить его условиями, в том числе по форматам."Американцы, наверное, будут пытаться обставить свое согласие дополнительными условиями, разного рода пожеланиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах, чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом… В общем, будем смотреть", – сказал Рябков журналистам.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ru.sputnik.md/20211217/mid-rossia-proekt-dogovor-ssha-nato-garantiy-bezopasnosti-47313740.html
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россия, сша, отношения, двусторонние отношения

В МИД РФ рассказали о развитии отношений с США

09:56 20.12.2021 (обновлено: 10:08 20.12.2021)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Замглавы МИД России допустил положительное развитие отношений с США.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Российская сторона допускает положительное развитие в дальнейших отношениях с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

"Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении", – сказал Рябков.

При этом он выразил надежду, что американская сторона не откажется от предложений РФ по гарантиям безопасности.

"Давайте в принципе посмотрим, будет ли отказ. Честно говоря, я думаю, что отказа как такового не будет", – сказал Рябков, отвечая на вопрос информагентства, повлияет ли возможный отказ США на предложение РФ по гарантиям безопасности на перспективу встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Рябков также высказал предположение, что США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставить его условиями, в том числе по форматам.

"Американцы, наверное, будут пытаться обставить свое согласие дополнительными условиями, разного рода пожеланиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах, чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом… В общем, будем смотреть", – сказал Рябков журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Россия
МИД России представил проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
17 декабря, 14:35
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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