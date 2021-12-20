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В Молдове снижается COVID-заболеваемость: все больше районов выходят из "желтого кода"
В Молдове снижается COVID-заболеваемость: все больше районов выходят из "желтого кода"
Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
2021-12-20T18:12+0200
2021-12-20T18:40+0200
молдова
регионы
коронавирус
в молдове
заболеваемость
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Все больше районов Молдовы выходят из "желтого кода" COVID-опасности. Теперь он действует лишь в пяти районах, а на прошлой неделе таковых было 12. Вместе с тем ухудшилась эпидемиологическая обстановка в Окницком районе, там установлен "оранжевый код" эпидемиологической опасности. Такой же уровень угрозы зафиксирован в Приднестровье.Данные в понедельник предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев, а также Дондюшанском, Дубэссарском, Яловенском и Тараклийском районе.В Окницком районе Молдовы ситуация ухудшилась. Ему, как и Приднестровскому региону, присвоен "оранжевый код".Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.Таким образом, в целом по стране остается "желтый" со средним уровнем заражаемости в 68 случаев на 100 тысяч населения.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Какие ограничения действуют в связи с "желтым кодом"
https://ru.sputnik.md/20211216/vlasti-kishineva-utverdili-covid-ogranicheniya-dlya-novogodnikh-prazdnestv-i-yarmarok-47282848.html
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молдова, регионы, в молдове, заболеваемость

В Молдове снижается COVID-заболеваемость: все больше районов выходят из "желтого кода"

18:12 20.12.2021 (обновлено: 18:40 20.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Все больше районов Молдовы выходят из "желтого кода" COVID-опасности. Теперь он действует лишь в пяти районах, а на прошлой неделе таковых было 12. Вместе с тем ухудшилась эпидемиологическая обстановка в Окницком районе, там установлен "оранжевый код" эпидемиологической опасности. Такой же уровень угрозы зафиксирован в Приднестровье.
Данные в понедельник предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
С начала этой недели "желтый код" установили в муниципиях Кишинев, а также Дондюшанском, Дубэссарском, Яловенском и Тараклийском районе.
В Окницком районе Молдовы ситуация ухудшилась. Ему, как и Приднестровскому региону, присвоен "оранжевый код".
Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.
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Таким образом, в целом по стране остается "желтый" со средним уровнем заражаемости в 68 случаев на 100 тысяч населения.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"желтый код" – 50-99 случаев;
"оранжевый код" – 100-249 случаев;
"красный код" – более 250 случаев.

Какие ограничения действуют в связи с "желтым кодом"

1.
Образовательные учреждения работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями комиссии.
2.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
3.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности, с соблюдением мер.
4.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена согласно одному из следующих вариантов: а) с участием не более 100 человек в закрытых пространствах или 150 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее двух метров для каждого посетителя/клиента, или b) с участием не более 300 человек в закрытых пространствах или 350 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее двух метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID-19.
5.
Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее двух метров для каждого посетителя/клиента.
6.
Спортивные/фитнес-центры организовывают свою деятельность согласно одному из следующих вариантов: а) с обеспечением площади не менее четырех метров на каждого человека, или b) при максимальной заполненности, если все клиенты предъявят при входе в заведение сертификат COVID-19.
7.
Спортивные мероприятия организовываются согласно одному из следующих вариантов: а) с участием зрителей до 50 процентов максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, или b) при 75-процентной заполненности, с обязательством всех зрителей предъявить при входе в пространство, где проводится мероприятие, сертификат COVID-19.
8.
В порядке отступления от предыдущего пункта спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
9.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются согласно одному из следующих вариантов: а) с участием максимум 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обеспечением площади не менее двух метров для каждого человека, или b) с обеспечением площади не менее двух метров для каждого человека, без ограничения количества участников, с обязательством всех участников предъявить сертификат COVID-19.
10.
Мероприятия проводятся с соблюдением следующих условий: а) при максимальной заполненности, предусмотренной для мероприятий внутри театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19; b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее четырех метров для каждого посетителя/клиента – для мероприятий, проходящих в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19, персоналу, назначенному администратором с этой целью; с) мероприятия на открытом воздухе, такие, как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 2500 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявить при входе сертификат COVID-19.
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