https://ru.sputnik.md/20211220/vaktsinatsiya-detey-do-5-let-ot-covid-razreshena-v-belgii-47375657.html
Вакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии
Вакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии
Прививать детей будут в два этапа, с интервалом в 21 день.
2021-12-20T16:42+0200
2021-12-20T16:42+0200
2021-12-20T18:17+0200
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech разрешили бельгийские власти, передает РИА Новости со ссылкой на заявление межправительственной комиссии по здравоохранению.Ранее применение вакцины для этой возрастной группы одобрило Европейское медицинское агентство.Летом власти Бельгии разрешили вакцинацию детей в возрасте с 12 до 17 лет тоже препаратом компаний Pfizer/BioNtech.Ранее ВОЗ заявила, что вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19, а также защитит несовершеннолетних от осложнений.В Молдове детей от 12 лет прививать от коронавируса начали с 18 ноября. Вакцинация возможна при наличии документа о согласии родителей.Детей прививают только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. Полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день.
https://ru.sputnik.md/20211218/pfizer-zaschity-covid-detey-piati-let-47336841.html
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в мире, дети, вакцинация
Вакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии
16:42 20.12.2021 (обновлено: 18:17 20.12.2021)
Прививать детей будут в два этапа, с интервалом в 21 день.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik.
Вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech разрешили бельгийские власти, передает РИА Новости
со ссылкой на заявление межправительственной комиссии по здравоохранению.
"Межправительственная комиссия по здравоохранению приняла сегодня решение разрешить вакцинацию детей 5-11 лет против COVID-19. Вакцинация будет осуществляться детским вариантом вакцины Pfizer/BioNTech путем введения двух доз с интервалом 21 день", – говорится в документе.
Ранее применение вакцины для этой возрастной группы одобрило Европейское медицинское агентство.
Летом власти Бельгии разрешили вакцинацию детей в возрасте с 12 до 17 лет тоже препаратом компаний Pfizer/BioNtech.
Ранее ВОЗ заявила, что вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19, а также защитит несовершеннолетних от осложнений.
В Молдове детей от 12 лет прививать от коронавируса начали с 18 ноября. Вакцинация возможна при наличии документа о согласии родителей.
Детей прививают только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. Полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день.