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Вакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии
Вакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии
Прививать детей будут в два этапа, с интервалом в 21 день.
2021-12-20T16:42+0200
2021-12-20T18:17+0200
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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech разрешили бельгийские власти, передает РИА Новости со ссылкой на заявление межправительственной комиссии по здравоохранению.Ранее применение вакцины для этой возрастной группы одобрило Европейское медицинское агентство.Летом власти Бельгии разрешили вакцинацию детей в возрасте с 12 до 17 лет тоже препаратом компаний Pfizer/BioNtech.Ранее ВОЗ заявила, что вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19, а также защитит несовершеннолетних от осложнений.В Молдове детей от 12 лет прививать от коронавируса начали с 18 ноября. Вакцинация возможна при наличии документа о согласии родителей.Детей прививают только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. Полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день.
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в мире, дети, вакцинация

Вакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии

16:42 20.12.2021 (обновлено: 18:17 20.12.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Прививать детей будут в два этапа, с интервалом в 21 день.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Вакцинацию от коронавируса детей с пяти до 11 лет препаратом Comirnaty компаний Pfizer/BioNtech разрешили бельгийские власти, передает РИА Новости со ссылкой на заявление межправительственной комиссии по здравоохранению.

"Межправительственная комиссия по здравоохранению приняла сегодня решение разрешить вакцинацию детей 5-11 лет против COVID-19. Вакцинация будет осуществляться детским вариантом вакцины Pfizer/BioNTech путем введения двух доз с интервалом 21 день", – говорится в документе.

Ранее применение вакцины для этой возрастной группы одобрило Европейское медицинское агентство.

Летом власти Бельгии разрешили вакцинацию детей в возрасте с 12 до 17 лет тоже препаратом компаний Pfizer/BioNtech.
Ранее ВОЗ заявила, что вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19, а также защитит несовершеннолетних от осложнений.
В Молдове детей от 12 лет прививать от коронавируса начали с 18 ноября. Вакцинация возможна при наличии документа о согласии родителей.
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Детей прививают только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. Полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день.
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