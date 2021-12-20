https://ru.sputnik.md/20211220/voz-zayavila-gotovnosti-provesti-fevrale-inspektsiyu-proizvodstve-sputnika-v-47385144.html

ВОЗ заявила о готовности провести в феврале инспекцию на производстве "Спутника V"

ВОЗ заявила о готовности провести в феврале инспекцию на производстве "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения озвучила возможные сроки проведения инспекции.

2021-12-20T23:00+0200

2021-12-20T23:00+0200

2021-12-20T23:00+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Если к концу декабря будет подана необходимая часть документов, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом на брифинге заявил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, передает РИА Новости.Он также отметил, что РФПИ обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что организация может одобрить использование "Спутника V" в первом квартале 2022 года. "Я разделяю оптимизм президента Российской Федерации (Владимира Путина -ред.) о том, что ВОЗ в скором времени включит "Спутник" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). В октябре этого года правовые документы были подписаны РФПИ. В первом квартале следующего года будет последующее решение об одобрении со стороны штаб-квартиры ВОЗ после того, как будет получен набор документов, который направят до конца текущего года", - заявлял Клюге в интервью телеканалу RT.В начале октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев. В начале декабря РИА Новости в пресс-службе ВОЗ сообщили, что инспекция экспертов в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211219/gintsburg--sputnik-revaktsinatsii-47349738.html

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в мире, вакцина, спутник v, россия, воз