https://ru.sputnik.md/20211220/vtoroy-tur-vyborov-primara-belts-priznayut-li-rezultaty-golosovaniya-47388365.html

Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования

Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования

Чем закончится скандал в северной столице Молдовы, обсудили с Ариной Спэтару.

2021-12-20T21:15+0200

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Победителем второго тура досрочных местных выборов в муниципии Бельцы, втором по величине городе в Молдове, стал Николай Григоришин. Несмотря на низкую явку – менее 10% – выборы, скорее всего, будут признаны действительными, так как для второго тура закон не предусматривает какого-нибудь минимального порога участия избирателей. О чем говорит низкая явка? Ведь многие уже утверждают, что Григоришину не хватает легитимности. Какой сигнал получили центральные власти от бельчан? И каковы отношения с местным муниципальным советом у избранного градоначальника северной столицы Молдовы? Эти и другие аспекты обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экс-депутатом парламента Молдовы, юристом и политическим деятелем Ариной Спэтару.

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2021

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