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Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования
Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования
Чем закончится скандал в северной столице Молдовы, обсудили с Ариной Спэтару.
2021-12-20T21:15+0200
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Победителем второго тура досрочных местных выборов в муниципии Бельцы, втором по величине городе в Молдове, стал Николай Григоришин. Несмотря на низкую явку – менее 10% – выборы, скорее всего, будут признаны действительными, так как для второго тура закон не предусматривает какого-нибудь минимального порога участия избирателей. О чем говорит низкая явка? Ведь многие уже утверждают, что Григоришину не хватает легитимности. Какой сигнал получили центральные власти от бельчан? И каковы отношения с местным муниципальным советом у избранного градоначальника северной столицы Молдовы? Эти и другие аспекты обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экс-депутатом парламента Молдовы, юристом и политическим деятелем Ариной Спэтару.
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бельцы, молдова, выборы, видео

Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования

21:15 20.12.2021
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Геннадий Вакуловски
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Низкая явка во втором туре выборов примара Бельц и предварительные результаты участников гонки: чем закончится скандал в северной столице Молдовы, обсудили с Ариной Спэтару.
Победителем второго тура досрочных местных выборов в муниципии Бельцы, втором по величине городе в Молдове, стал Николай Григоришин.
Несмотря на низкую явку – менее 10% – выборы, скорее всего, будут признаны действительными, так как для второго тура закон не предусматривает какого-нибудь минимального порога участия избирателей.
О чем говорит низкая явка? Ведь многие уже утверждают, что Григоришину не хватает легитимности. Какой сигнал получили центральные власти от бельчан? И каковы отношения с местным муниципальным советом у избранного градоначальника северной столицы Молдовы? Эти и другие аспекты обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экс-депутатом парламента Молдовы, юристом и политическим деятелем Ариной Спэтару.
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