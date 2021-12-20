https://ru.sputnik.md/20211220/vtoroy-tur-vyborov-primara-belts-priznayut-li-rezultaty-golosovaniya-47388365.html
Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования
Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования
Чем закончится скандал в северной столице Молдовы, обсудили с Ариной Спэтару.
2021-12-20T21:15+0200
2021-12-20T21:15+0200
2021-12-20T21:15+0200
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выборы
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Победителем второго тура досрочных местных выборов в муниципии Бельцы, втором по величине городе в Молдове, стал Николай Григоришин. Несмотря на низкую явку – менее 10% – выборы, скорее всего, будут признаны действительными, так как для второго тура закон не предусматривает какого-нибудь минимального порога участия избирателей. О чем говорит низкая явка? Ведь многие уже утверждают, что Григоришину не хватает легитимности. Какой сигнал получили центральные власти от бельчан? И каковы отношения с местным муниципальным советом у избранного градоначальника северной столицы Молдовы? Эти и другие аспекты обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экс-депутатом парламента Молдовы, юристом и политическим деятелем Ариной Спэтару.
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Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
бельцы, молдова, выборы, видео
Второй тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования
Низкая явка во втором туре выборов примара Бельц и предварительные результаты участников гонки: чем закончится скандал в северной столице Молдовы, обсудили с Ариной Спэтару.
Победителем второго тура досрочных местных выборов в муниципии Бельцы, втором по величине городе в Молдове, стал Николай Григоришин.
Несмотря на низкую явку – менее 10% – выборы, скорее всего, будут признаны действительными, так как для второго тура закон не предусматривает какого-нибудь минимального порога участия избирателей.
О чем говорит низкая явка? Ведь многие уже утверждают, что Григоришину не хватает легитимности. Какой сигнал получили центральные власти от бельчан? И каковы отношения с местным муниципальным советом у избранного градоначальника северной столицы Молдовы? Эти и другие аспекты обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с экс-депутатом парламента Молдовы, юристом и политическим деятелем Ариной Спэтару.