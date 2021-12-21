https://ru.sputnik.md/20211221/chinovnika-kalarashskom-rayone-podozrevayut-ubiystve-47415448.html

Запутался в показаниях: чиновника в Каларашском районе подозревают в убийстве

Запутался в показаниях: чиновника в Каларашском районе подозревают в убийстве

На месте преступления следовали нашли улики, указывающие на возможную вину с самого чиновника.

2021-12-21T19:32+0200

2021-12-21T19:32+0200

2021-12-21T19:32+0200

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Государственный служащий из Каларашского района задержан по подозрению в убийстве охранника, сообщили в управлении кишиневской полиции. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 18 декабря: о найденном трупе в полицию сообщил сам чиновник, однако на допросе он стал путаться в показаниях. По данным полиции, все произошло недалеко от села Буларда Каларашского района. Чиновник сообщил правоохранителям, что нашел в собственном доме тело 62-летнего мужчины, который около двух лет неофициально работал у него охранником и также помогал в других сельскохозяйственных работах."В результате осмотра на месте, в доме, где было найдено тело, полицейские обнаружили на стене бурые пятна. Некоторые были соскоблены, а другие - закрашены карандашом, чтобы скрыть следы", - говорится сообщении полиции. По данным следствия, осмотр тела позволил назвать в качестве предварительной причины смерти нанесение телесных повреждений. "С места преступления полицейские изъяли одежду, принадлежащую хозяину дома. На одежде обнаружили пятна крови", - добавили в полиции. Подозреваемый, 62-летний хозяин дома, был задержан на следующий день, 19 декабря, в статусе подозреваемого. Известно, что он является госслужащим и работает в местной администрации села Деренеу Каларашского района. "Он сообщил в полицию о гибели человека и предпринял действия по маскировке следов преступления", - говорится в сообщении полиции. Судебно-медицинская экспертиза должна установить точную причину смерти потерпевшего.Возбуждено уголовное дело за убийство, подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20211206/reshenie-delo-ubiystvo-komrat-46987309.html

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