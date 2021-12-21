https://ru.sputnik.md/20211221/chto-proizoydet-s-tsenami-na-kvartiry-v-2022-godu-47417314.html

Что произойдет с ценами на квартиры в 2022 году

Что произойдет с ценами на квартиры в 2022 году

Прогноз: эксперты предположили, как будут меняться цена на квартиры и жилые дома в Кишиневе и других городах Молдовы в 2022 году.

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Только в 2021 году недвижимость в молдавской столице подорожала на 20%. Это подтверждают как эксперты, так и риелторы, которые уточняют, что подобная тенденция была ожидаема. Молдавские рекордыНесмотря на то, что цены на квартиры в Кишиневе кусаются, жители Молдовы не отказываются от покупки недвижимости. Более того, в этом году может быть зарегистрирован рекорд по числу сделок, отмечают специалисты.Специалисты объясняют, что на рост цен повлияли несколько факторов:Сколько надо работать, чтобы купить квартиру в КишиневеЭкономический эксперт Вячеслав Ионицэ заявил Sputnik Молдова, что покупательная способность у населения страны выше, чем 15 лет назад. В то время, чтобы купить квартиру площадью 70 квадратных метров, человек должен был работать от 35 до 40 лет, а сейчас – восемь-девять лет. Как считает эксперт, люди стали зарабатывать больше, но и ипотека стала намного доступнее."До 2017 года общий объем ипотечных кредитов в банковской системе составлял 2,5 миллиарда леев. Только в этом году он увеличится до 3 – 3,5 миллиарда леев. Это самый большой рост. В этом году люди ежемесячно берут кредиты на недвижимость примерно на 300 миллионов леев. Это в 10 раз больше, чем в 2017 году", – сказал Ионицэ.По его мнению, то, что сейчас наблюдается на рынке недвижимости, – это резкое восстановление цен, и скоро страна выйдет на уровень 2008 года, когда квадратный метр в столице стоил около 900 евро."В этом году у нас наблюдается, так скажем, беспрецедентный рост цен на недвижимость за последние 12 лет. После кризиса в 2009-м в большинстве стран цены снижались три года, а потом восстановились. У нас цены стабильно падали в течение 10 лет, до 2018 года. В среднем квартиры подорожали примерно на 20%. На вторичном рынке – на 16%, в новостройках – на 28%", – уточнил Ионицэ.Инвестируют ли в Молдове в недвижимостьНесмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса на рынке недвижимости наблюдалась стагнация, он быстро восстановился, уточняют эксперты. Люди поняли, что недвижимость – одна из самых надежных инвестиций. Если кто-то покупает квартиру или дом для проживания, то находятся и те, кто приобретает недвижимость для инвестиций."В Молдове пять лет назад вернуть деньги, вложенные в покупку квартиры в Кишиневе, можно было за 10 лет. Это очень хороший показатель, потому что в большинстве стран такой показатель составляет 30-40 лет. Кишинев был на первом месте в Европе несколько лет назад. Сейчас этот срок увеличился на 15-20 лет", – добавил Ионицэ.Что будет с ценами на недвижимость в 2022 годуЭксперты сходятся во мнении, что цены на недвижимость продолжат расти и 2022-м. Однако, возможно, что подорожание не будет таким ощутимым, как в уходящем году. "Понимаем, что цен, которые были до пандемии, уже не будет. Рынок будет основываться на тех ценах, которые есть сейчас. По крайней мере, в ближайшие 4-5 месяцев мы не видим, что цены могут упасть", – сказал эксперт в области недвижимости Виктор Черноморченко.Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что в долгосрочной перспективе цены продолжат расти. "Причем на жилье в новостройках быстрее, чем на вторничном рынке. Не удивит небольшая пауза в повышении цен в первой половине будущего года, но это больше техническая пауза", – добавил собеседник.До пандемии квадратный метр в новостройках в белом варианте составлял порядка 650 евро, сейчас – 850 евро минимум, а в жилье с ремонтом – уже более тысячи евро.

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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