https://ru.sputnik.md/20211221/dodon-genprokuratura-47397004.html

Первая реакция Додона на вызов в Генпрокуратуру: повестку не получал

Первая реакция Додона на вызов в Генпрокуратуру: повестку не получал

Игорь Додон находится за границей с однодневной поездкой, но вскоре вернется в Кишинев, чтобы дать полные комментарии.

2021-12-21T11:23+0200

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2021-12-21T11:32+0200

в молдове

общество

молдова

игорь додон

реакция

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон не получал повестки с вызовом на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщил Додон на свой странице в социальных сетях. "Сообщаю, что официальных повесток мне не поступало. Но если поступит, я непременно пойду", - написал Додон. Также Додон отметил, что "тема Energocom, о которой идет речь, уже около 13 лет (с 2008-2009 гг.), она давно изучена и уже неактуальна, там нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего в отношении меня лично".Как считает Додон, такие попытки предпринимались и во время захвата государства Плахотнюком, и во времена АЕИ-1 и АЕИ-2, которые стремились "выжать" хоть что-нибудь из данного дела. "Хочу вас заверить, что тема с вызовом в прокуратуру — дымовая завеса в СМИ, потому что сегодня власть не знает, что бы еще такого придумать, чтобы отвлечь людей от проблемы тарифов, провалов режима, высоких цен, антидемократических выборов в Бельцах и падения рейтинга PAS", - написал почетный председатель ПСРМ. Экс-президент уверен, что эта тема так же бессмысленна, как и обвинение в том, что он якобы незаконно занимал должность президента Шахматной федерации одновременно с должностью главы государства. Как рассказал Додон, он находится за границей с однодневной рабочей поездкой, и вскоре вернется в Кишинев, где даст более подробные комментарии о ситуации в стране, "о том, как сильно ухудшается положение дел и насколько горячей будет предстоящая политическая весна". "Если кто-то думает, что такие шоу отвлекут людей от проблем бедности, повышения цен и тарифов, захвата государственных учреждений, то они сильно ошибаются. Попытки запугать меня потерпят неудачу", - заявил Додон. В заключение Додон заверил, что всегда готов дать отпор узурпаторам и некомпетентным людям.

https://ru.sputnik.md/20211221/eks-prezident-moldova-genprokuratura-47394784.html

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в молдове, молдова, игорь додон, реакция, генеральная прокуратура