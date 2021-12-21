https://ru.sputnik.md/20211221/dtp-chimishlia-47396700.html

Страшное ДТП в Чимишлии: водитель погиб

Страшное ДТП в Чимишлии: водитель погиб

После столкновения с деревом авто охватило пламенем.

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла в Чимишлийском районе возле населенного пункта Хыртоп. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 01.54. По предварительной информации, машина марки BMW вылетела с трассы и врезалась в дерево. Как уточнили в ГИЧС, из-за удара авто охватило огнем. "На место прибыли два пожарных расчета. Они потушили пламя и извлекли из авто обгоревшее тело 30-летнего водителя", – говорится в сообщении спасателей. Все обстоятельства ДТП выясняются. По данным ГИЧС, за последние сутки вмешательство спасателей потребовалось в 17 опасных ситуациях.

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