https://ru.sputnik.md/20211221/dtp-chimishlia-47396700.html
Страшное ДТП в Чимишлии: водитель погиб
Страшное ДТП в Чимишлии: водитель погиб
После столкновения с деревом авто охватило пламенем.
2021-12-21T11:08+0200
2021-12-21T11:08+0200
2021-12-21T11:21+0200
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла в Чимишлийском районе возле населенного пункта Хыртоп. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 01.54. По предварительной информации, машина марки BMW вылетела с трассы и врезалась в дерево. Как уточнили в ГИЧС, из-за удара авто охватило огнем. "На место прибыли два пожарных расчета. Они потушили пламя и извлекли из авто обгоревшее тело 30-летнего водителя", – говорится в сообщении спасателей. Все обстоятельства ДТП выясняются. По данным ГИЧС, за последние сутки вмешательство спасателей потребовалось в 17 опасных ситуациях.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, чимишлия, дтп
Страшное ДТП в Чимишлии: водитель погиб
11:08 21.12.2021 (обновлено: 11:21 21.12.2021)
После столкновения с деревом авто охватило пламенем.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Серьезная авария произошла в Чимишлийском районе возле населенного пункта Хыртоп. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило в 01.54. По предварительной информации, машина марки BMW вылетела с трассы и врезалась в дерево.
Как уточнили в ГИЧС, из-за удара авто охватило огнем.
"На место прибыли два пожарных расчета. Они потушили пламя и извлекли из авто обгоревшее тело 30-летнего водителя", – говорится в сообщении спасателей.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
По данным ГИЧС, за последние сутки вмешательство спасателей потребовалось в 17 опасных ситуациях.