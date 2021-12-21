https://ru.sputnik.md/20211221/eks-prezident-moldova-genprokuratura-47394784.html
Экс-президента Молдовы Додона вызвали в Генпрокуратуру
Экс-президента Молдовы Додона вызвали в Генпрокуратуру
Дело касается хищения финансовых средств государства при импорте электроэнергии в Молдову.
2021-12-21T10:13+0200
2021-12-21T10:13+0200
2021-12-21T10:42+0200
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон вызван в Генеральную прокуратуру для допроса по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах.Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову. Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, - осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
https://ru.sputnik.md/20210913/genprokurature-krazha-deneg-vo-vremya-importa-elektroenergii-44704003.html
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в молдове, молдова, допрос, игорь додон
Экс-президента Молдовы Додона вызвали в Генпрокуратуру
10:13 21.12.2021 (обновлено: 10:42 21.12.2021)
Дело касается хищения финансовых средств государства при импорте электроэнергии в Молдову.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Пятый президент Молдовы и почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон вызван в Генеральную прокуратуру для допроса по уголовному делу АО Energocom о покупке электроэнергии в 2008-2009 годах.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
"Додона ожидают в Генпрокуратуре 27 декабря 2021 года", – уточнила Керпек.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову.
Было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom, – компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, - осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара, что эквивалентно 123 957 916 леям.
Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию в энергетике, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.
Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.
В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".