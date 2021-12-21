https://ru.sputnik.md/20211221/gaz-zemletryasenie-omikron-47390295.html

Мир за сутки: газ снова дорожает, землетрясение и новая жертва "омикрона"

Мир за сутки: газ снова дорожает, землетрясение и новая жертва "омикрона"

Мир за сутки: газ снова дорожает, землетрясение и новая жертва "омикрона"

2021-12-21T09:12+0200

2021-12-21T09:12+0200

2021-12-21T10:24+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. По итогам торгов цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов достигала почти 1710 долларов. Максимально цены выросли в начале торгов и подобрались вплотную к сумме 1740 долларов. Затем темпы снизились, но к закрытию сессии цены вновь начали расти. Последений фьючерс торговался по 1723,4 доллара, что на 7,7% выше расчетной цены пятницы (примерно 1600 долларов).Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке – 1937 долларов за тысячу кубометров – был достигнут 6 октября.На севере Калифорнии произошло землетрясениеЗемлетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья американского штата Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).Эпицентр располагался в 49,6 километра к юго-западу от города Ферндейл, в 39 километрах от города Петролия в Калифорнии. Очаг залегал на глубине 9,3 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.В США сообщили о смерти первого пациента со штаммом "омикрон"О первом случае смерти человека, зараженного омикрон-штаммом COVID-19 на территории США, рассказал телеканал ABC со ссылкой на систему здравоохранения Техаса, сообщает РИА Новости.Ранее медицинский регулятор Соединенных Штатов CDC заявил, что штамм коронавируса "омикрон" стал доминантным в США, составив почти три четверти случаев за неделю.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 275 миллионов.На утро 21 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 275 414 638. Из них 5 360 119 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (51 092 026). Следом идут Индия (34 746 838) и Бразилия (22 215 856).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 517 479), Россия (10 064 290), Турция (9 191 851), Франция (8 745 272), Иран (6 173 369), Аргентина (5 389 707) и Германия (6 834 488).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 788 209 случаев заражения, в Румынии – 1 798 629.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 372 429. В понедельник профильное министерство сообщило о 299 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9521, выздоровели 358 118 человек.

https://ru.sputnik.md/20211217/zapolnenie-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-dva-47318872.html

https://ru.sputnik.md/20211220/omikron-u-sosedey-na-ukraine-vyyavlen-pervyy-sluchay-v-rumynii-ikh-uzhe-15-47389300.html

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в мире