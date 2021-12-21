Мир за сутки: газ снова дорожает, землетрясение и новая жертва "омикрона"
09:12 21.12.2021 (обновлено: 10:24 21.12.2021)
© Sputnik / Павел Львов/
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. По итогам торгов цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов достигала почти 1710 долларов. Максимально цены выросли в начале торгов и подобрались вплотную к сумме 1740 долларов. Затем темпы снизились, но к закрытию сессии цены вновь начали расти. Последений фьючерс торговался по 1723,4 доллара, что на 7,7% выше расчетной цены пятницы (примерно 1600 долларов).
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке – 1937 долларов за тысячу кубометров – был достигнут 6 октября.
На севере Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья американского штата Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).
🇺🇸➡#UltimaHora— ANTONIO ROD (@antonioguez60) December 20, 2021
IMPRESIONANTE
El Momento EXACTO
del Fuerte ➡ 6.2 ⚡ Petrolia #Eureka #Humbolt
en #California EEUU🇺🇸#Temblor #Terremoto #Earthquake pic.twitter.com/qE3IEV5oHa
Эпицентр располагался в 49,6 километра к юго-западу от города Ферндейл, в 39 километрах от города Петролия в Калифорнии. Очаг залегал на глубине 9,3 километра.
Some of the damages recorded by the strong earthquake in northern California, the cities where it was most felt, were #Fortuna , #Eureka and #Petrolia , California. https://t.co/oBFeJ5mytm— Mary Sutton Greeley (@Lucky_finds) December 20, 2021
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
⭕🎬 #VIDEO: Exact moment of the #quake— Ψ 𝖠 𝖡 𝖸 𝖲 𝖲 ℭ𝔥𝔯𝔬𝔫𝔦𝔠𝔩𝔢𝔰 (@AbyssChronicles) December 20, 2021
6.2 #earthquake strikes off Northern #California coast; some damage reported
📰 https://t.co/duoQQn6dD8#Eureka #Fortuna #Ferndale #RioDell #Petrolia #SanFrancisco#CapeMendocino pic.twitter.com/11T9YF5hya
В США сообщили о смерти первого пациента со штаммом "омикрон"
О первом случае смерти человека, зараженного омикрон-штаммом COVID-19 на территории США, рассказал телеканал ABC со ссылкой на систему здравоохранения Техаса, сообщает РИА Новости.
"Представители округа Харрис лишь уточнили, что умерший пациент — "мужчина старше 50 лет", который не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем", — говорится в публикации.
Ранее медицинский регулятор Соединенных Штатов CDC заявил, что штамм коронавируса "омикрон" стал доминантным в США, составив почти три четверти случаев за неделю.
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 275 миллионов.
На утро 21 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 275 414 638. Из них 5 360 119 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (51 092 026). Следом идут Индия (34 746 838) и Бразилия (22 215 856).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 517 479), Россия (10 064 290), Турция (9 191 851), Франция (8 745 272), Иран (6 173 369), Аргентина (5 389 707) и Германия (6 834 488).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 788 209 случаев заражения, в Румынии – 1 798 629.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 372 429. В понедельник профильное министерство сообщило о 299 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9521, выздоровели 358 118 человек.