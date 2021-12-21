https://ru.sputnik.md/20211221/ilan-shor-immunitet-47402817.html

Могут ли лишить Илана Шора иммунитета: что решили в парламентской комиссии

Могут ли лишить Илана Шора иммунитета: что решили в парламентской комиссии

Глава юркомиссии рассказала, что будет с запросами от врио генпрокурора о снятии иммунитета с депутата.

2021-12-21T13:43+0200

2021-12-21T13:43+0200

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в молдове

молдова

илан шор

иммунитет

олеся стамате

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету завершила рассмотрение девяти запросов врио генерального прокурора Думитру Робу, касающихся снятия иммунитета с депутата Партии "Шор" Илана Шора. Об этом сообщила на брифинге во вторник глава комиссии Олеся Стамате. Она уточнила, что внесение в повестку парламента вопроса о снятии иммунитета с Шора рассмотрят на заседании Постоянного бюро в среду. Стамате добавила, что пока нет информации о том, будет ли заседание полностью закрытым или частично.Она рассказала, что также не принимал участие в заседании и член комиссии Денис Уланов, а также отказался от участия и замещающий его депутат фракции "Шор" Вадим Фотеску. Напомним, и. о. генпрокурора Думитру Робу потребовал снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения. Об этом сообщил спикер Игорь Гросу на заседании в четверг. Как известно, утром 16 декабря поступили девять заявлений от Генпрокуратуры о "снятии иммунитета для задержания, обыска, ареста, привлечения к уголовной ответственности депутата Илана Шора".Прокуроры обвиняют Илана Шора в совершении таких преступлений:Игорь Гросу передал все заявления Генпрокуратуры на рассмотрение в юридическую комиссию парламента.

https://ru.sputnik.md/20211217/snimut-immunitet-shora-chem-zakonchilos-sekretnoe-zasedanie-yurkomisii-47323214.html

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в молдове, молдова, илан шор, иммунитет, олеся стамате