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https://ru.sputnik.md/20211221/ilan-shor-immunitet-47402817.html
Могут ли лишить Илана Шора иммунитета: что решили в парламентской комиссии
Могут ли лишить Илана Шора иммунитета: что решили в парламентской комиссии
Глава юркомиссии рассказала, что будет с запросами от врио генпрокурора о снятии иммунитета с депутата.
2021-12-21T13:43+0200
2021-12-21T13:50+0200
в молдове
молдова
илан шор
иммунитет
олеся стамате
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету завершила рассмотрение девяти запросов врио генерального прокурора Думитру Робу, касающихся снятия иммунитета с депутата Партии "Шор" Илана Шора. Об этом сообщила на брифинге во вторник глава комиссии Олеся Стамате. Она уточнила, что внесение в повестку парламента вопроса о снятии иммунитета с Шора рассмотрят на заседании Постоянного бюро в среду. Стамате добавила, что пока нет информации о том, будет ли заседание полностью закрытым или частично.Она рассказала, что также не принимал участие в заседании и член комиссии Денис Уланов, а также отказался от участия и замещающий его депутат фракции "Шор" Вадим Фотеску. Напомним, и. о. генпрокурора Думитру Робу потребовал снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения. Об этом сообщил спикер Игорь Гросу на заседании в четверг. Как известно, утром 16 декабря поступили девять заявлений от Генпрокуратуры о "снятии иммунитета для задержания, обыска, ареста, привлечения к уголовной ответственности депутата Илана Шора".Прокуроры обвиняют Илана Шора в совершении таких преступлений:Игорь Гросу передал все заявления Генпрокуратуры на рассмотрение в юридическую комиссию парламента.
https://ru.sputnik.md/20211217/snimut-immunitet-shora-chem-zakonchilos-sekretnoe-zasedanie-yurkomisii-47323214.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, илан шор, иммунитет, олеся стамате

Могут ли лишить Илана Шора иммунитета: что решили в парламентской комиссии

13:43 21.12.2021 (обновлено: 13:50 21.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariОлеся Стамате
Олеся Стамате - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Глава юркомиссии парламента рассказала, что будет с запросами от врио генпрокурора о снятии иммунитета с депутата.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету завершила рассмотрение девяти запросов врио генерального прокурора Думитру Робу, касающихся снятия иммунитета с депутата Партии "Шор" Илана Шора. Об этом сообщила на брифинге во вторник глава комиссии Олеся Стамате.

"Были приняты отчеты по всем девяти запросам врио генпрокурора, все они будут переданы на рассмотрение на заседании парламента, чтобы принять решение по запросам Робу", – отметила Стамате.

Она уточнила, что внесение в повестку парламента вопроса о снятии иммунитета с Шора рассмотрят на заседании Постоянного бюро в среду.
Стамате добавила, что пока нет информации о том, будет ли заседание полностью закрытым или частично.

"Адвокаты Шора не были на заседании. Еще с пятницы они объявили, что больше не будут участвовать в заседаниях комиссии", – заявила Стамате.

Она рассказала, что также не принимал участие в заседании и член комиссии Денис Уланов, а также отказался от участия и замещающий его депутат фракции "Шор" Вадим Фотеску.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 17.12.2021
Общество
Снимут ли иммунитет с Шора: чем закончилось секретное заседание юркомисии
17 декабря, 17:59
Напомним, и. о. генпрокурора Думитру Робу потребовал снятия иммунитета с депутата парламента Илана Шора по нескольким статьям обвинения. Об этом сообщил спикер Игорь Гросу на заседании в четверг. Как известно, утром 16 декабря поступили девять заявлений от Генпрокуратуры о "снятии иммунитета для задержания, обыска, ареста, привлечения к уголовной ответственности депутата Илана Шора".

Прокуроры обвиняют Илана Шора в совершении таких преступлений:

статья 190, часть пятая "Мошенничество в особо крупных размерах";
статья 243, часть 1 (а, b) "Отмывание денег";
статья 284, часть 1 "Создание преступной организации или руководство ею";
статья 352 (1), части 1, 2 "Ложные заявления в декларациях";
статья 191, часть пятая "Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах";
статья 243, часть 3 (а, b) "Отмывание денег";
статья 327, часть 3 "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".
Игорь Гросу передал все заявления Генпрокуратуры на рассмотрение в юридическую комиссию парламента.
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