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https://ru.sputnik.md/20211221/infrastruktura-nato-ukraina-47404013.html
Путин рассказал о последствиях появления инфраструктуры НАТО на Украине
Путин рассказал о последствиях появления инфраструктуры НАТО на Украине
Северо-атлантический альянс, в случае расширения своего присутствия на Украине, бросит России серьезный вызов.
2021-12-21T14:22+0200
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Появление инфраструктуры НАТО на Украине станет для России серьезнейшим вызовом, заявил президент Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ. Подобная ситуация, по словам Владимира Путина, не оставляет России выбора."То, что они пытаются делать на Украине, это же на пороге нашего дома, нам отступать некуда. Поставят ракеты на Украину, вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. Они что, думают, мы не видим этих угроз? Что не будем на них реагировать?", – заявил Путин.
https://ru.sputnik.md/20211217/polzuchee-vtorzhenie-nato-na-ukrainu-uzhe-proiskhodit-peskov-47325027.html
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украина, россия, нато, инфраструктура

Путин рассказал о последствиях появления инфраструктуры НАТО на Украине

14:22 21.12.2021 (обновлено: 14:31 21.12.2021)
© Photo : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Photo : POOL
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Дмитрий Терехов
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Североатлантический альянс в случае расширения своего присутствия на Украине бросит России серьезный вызов.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Появление инфраструктуры НАТО на Украине станет для России серьезнейшим вызовом, заявил президент Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

"Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти", – сказал президент России.

Подобная ситуация, по словам Владимира Путина, не оставляет России выбора.
"То, что они пытаются делать на Украине, это же на пороге нашего дома, нам отступать некуда. Поставят ракеты на Украину, вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. Они что, думают, мы не видим этих угроз? Что не будем на них реагировать?", – заявил Путин.
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