https://ru.sputnik.md/20211221/ispolnitelnyy-sovet-mvf-odobril--programmu-pomoschi-moldove-47412344.html

Исполнительный совет МВФ одобрил программу помощи Молдове

Исполнительный совет МВФ одобрил программу помощи Молдове

Молдова получит значительные финансовые средства по Соглашению с МВФ.

2021-12-21T17:25+0200

2021-12-21T17:25+0200

2021-12-21T17:25+0200

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международный валютный фонд

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил во вторник запрос Молдовы о заключении соглашения по программе экономических реформ. Соглашение будет финансироваться посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования). Как отметили на сайте МВФ, 40-месячная программа будет нацелена на поддержание пост-пандемического восстановления экономики, удовлетворение насущных потребностей в области развития и укрепление системы управления и институциональной базы."Ключевая задача с точки зрения продвижения политик состоит в том, чтобы разработать продуманную комбинацию политик для смягчения последствий пандемии и достижения целей в области развития, не ставя при этом под угрозу устойчивость государственного долга", - говорится в сообщении МВФ. В Фонде уточнили, что "структурные реформы будут направлены на устранение уязвимостей, чтобы улучшить верховенство закона и систему противодействия коррупции, а также укрепить управление в налогово-бюджетном и финансовом секторах".По данным МВФ, после утверждения запроса властей Молдова получила доступ к траншу в размере примерно 84,4 миллиона долларов США. Общая сумма выплат в рамках 40-месячной программы, финансируемой посредством механизмов кредитования ECF и EFF, составит около 590,6 миллионов долларов США (400 миллионов СПЗ).Исполнительный совет МВФ во вторник также завершил консультации 2021 года с Молдовой в соответствии со статьей IV соглашения МВФ. В ближайшее время будет выпущен отдельный пресс-релиз на эту тему.

https://ru.sputnik.md/20211021/v-mvf-rasskazali-kakie-usloviya-vydvinuli-moldove-45772657.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, международный валютный фонд