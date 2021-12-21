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Исполнительный совет МВФ одобрил программу помощи Молдове
Исполнительный совет МВФ одобрил программу помощи Молдове
Молдова получит значительные финансовые средства по Соглашению с МВФ.
2021-12-21T17:25+0200
2021-12-21T17:25+0200
общество
в молдове
молдова
международный валютный фонд
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил во вторник запрос Молдовы о заключении соглашения по программе экономических реформ. Соглашение будет финансироваться посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования). Как отметили на сайте МВФ, 40-месячная программа будет нацелена на поддержание пост-пандемического восстановления экономики, удовлетворение насущных потребностей в области развития и укрепление системы управления и институциональной базы."Ключевая задача с точки зрения продвижения политик состоит в том, чтобы разработать продуманную комбинацию политик для смягчения последствий пандемии и достижения целей в области развития, не ставя при этом под угрозу устойчивость государственного долга", - говорится в сообщении МВФ. В Фонде уточнили, что "структурные реформы будут направлены на устранение уязвимостей, чтобы улучшить верховенство закона и систему противодействия коррупции, а также укрепить управление в налогово-бюджетном и финансовом секторах".По данным МВФ, после утверждения запроса властей Молдова получила доступ к траншу в размере примерно 84,4 миллиона долларов США. Общая сумма выплат в рамках 40-месячной программы, финансируемой посредством механизмов кредитования ECF и EFF, составит около 590,6 миллионов долларов США (400 миллионов СПЗ).Исполнительный совет МВФ во вторник также завершил консультации 2021 года с Молдовой в соответствии со статьей IV соглашения МВФ. В ближайшее время будет выпущен отдельный пресс-релиз на эту тему.
https://ru.sputnik.md/20211021/v-mvf-rasskazali-kakie-usloviya-vydvinuli-moldove-45772657.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, международный валютный фонд

Исполнительный совет МВФ одобрил программу помощи Молдове

17:25 21.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Юлия Липовая
Все материалы
Молдова получит значительные финансовые средства по cоглашению с МВФ.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил во вторник запрос Молдовы о заключении соглашения по программе экономических реформ. Соглашение будет финансироваться посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).
Как отметили на сайте МВФ, 40-месячная программа будет нацелена на поддержание пост-пандемического восстановления экономики, удовлетворение насущных потребностей в области развития и укрепление системы управления и институциональной базы.
"Ключевая задача с точки зрения продвижения политик состоит в том, чтобы разработать продуманную комбинацию политик для смягчения последствий пандемии и достижения целей в области развития, не ставя при этом под угрозу устойчивость государственного долга", - говорится в сообщении МВФ.
В Фонде уточнили, что "структурные реформы будут направлены на устранение уязвимостей, чтобы улучшить верховенство закона и систему противодействия коррупции, а также укрепить управление в налогово-бюджетном и финансовом секторах".
По данным МВФ, после утверждения запроса властей Молдова получила доступ к траншу в размере примерно 84,4 миллиона долларов США. Общая сумма выплат в рамках 40-месячной программы, финансируемой посредством механизмов кредитования ECF и EFF, составит около 590,6 миллионов долларов США (400 миллионов СПЗ).
Исполнительный совет МВФ во вторник также завершил консультации 2021 года с Молдовой в соответствии со статьей IV соглашения МВФ. В ближайшее время будет выпущен отдельный пресс-релиз на эту тему.
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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