https://ru.sputnik.md/20211221/kiku-reyting-pas-47403201.html
Ион Кику о падении рейтинга PAS: не проходит и недели без громких скандалов
Ион Кику о падении рейтинга PAS: не проходит и недели без громких скандалов
Ухудшение экономической ситуации, рост тарифов и отсутствие плана развития у властей приводят к снижению рейтинга PAS, считает Ион Кику.
2021-12-21T15:41+0200
2021-12-21T15:41+0200
2021-12-21T16:38+0200
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Ухудшение экономической ситуации в стране, рост тарифов и отсутствие четкого плана развития у властей приводят к снижению рейтинга правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), считает экс-премьер Молдовы Ион Кику.Опрос, проведенный CBS Research, IDIS Viitorul и Институтом политологии и международных отношений Румынской академии, показывает, что Блок коммунистов и социалистов и партия "Действия и солидарность" наберут 24,7% голосов, если досрочные парламентские выборы состоятся в ближайшее время.Результаты опроса в радиостуди Sputnik Молдова прокомментировал Ион Кику.По его словам, у власти нет четкого плана действий, что и приводит к снижению доверия населения к правящей партии."С одной стороны – деградация благосостояния граждан. Высокие тарифы, плохая экономическая ситуация. Второй фактор – поведение власти и ее методы работы. Не проходит и недели без громких скандалов. Начиная с выборов в Бельцах, которые прошли в нарушении всех демократических стандартов и норм. Скандал вокруг народного адвоката. Повышение зарплат судьям КС. Любой человек понимает, что это открытая взятка", – объяснил бывший глава правительства.Он считает, что ошибки власти приводит к укреплению в представлении граждан мысли о том, что эта власть не является предвестником стабильности, перемен и хороших дел.Ухудшение экономического положения и понимание того, что власть не может предложить никаких адекватных стратегий развития, приводит к снижению рейтинга, подчеркнул экс-премьер.
https://ru.sputnik.md/20211219/daydzhest-nedeli-imidzhevye-poteri-pas-i-oshibki-vlasti-47314006.html
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опрос, pas, ион кику, в молдове, молдова
Ион Кику о падении рейтинга PAS: не проходит и недели без громких скандалов
15:41 21.12.2021 (обновлено: 16:38 21.12.2021)
Опросы IMAS и SBS-AXA показывают, что рейтинг правящей партии "Действие и солидарность" сравнялся с рейтингом парламентского Блока коммунистов и социалистов.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Ухудшение экономической ситуации в стране, рост тарифов и отсутствие четкого плана развития у властей приводят к снижению рейтинга правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), считает экс-премьер Молдовы Ион Кику.
Опрос, проведенный CBS Research, IDIS Viitorul и Институтом политологии и международных отношений Румынской академии, показывает, что Блок коммунистов и социалистов и партия "Действия и солидарность" наберут 24,7% голосов, если досрочные парламентские выборы состоятся в ближайшее время.
Результаты опроса в радиостуди Sputnik Молдова прокомментировал Ион Кику.
"Уже полгода, как они получили абсолютную власть. И все попытки переложить ответственность – безосновательны. Надеюсь, что власть сделает правильные выводы. Медовый месяц не долго длится", – заявил экс-премьер.
По его словам, у власти нет четкого плана действий, что и приводит к снижению доверия населения к правящей партии.
"С одной стороны – деградация благосостояния граждан. Высокие тарифы, плохая экономическая ситуация. Второй фактор – поведение власти и ее методы работы. Не проходит и недели без громких скандалов. Начиная с выборов в Бельцах, которые прошли в нарушении всех демократических стандартов и норм. Скандал вокруг народного адвоката. Повышение зарплат судьям КС. Любой человек понимает, что это открытая взятка", – объяснил бывший глава правительства.
Он считает, что ошибки власти приводит к укреплению в представлении граждан мысли о том, что эта власть не является предвестником стабильности, перемен и хороших дел.
"Все, кто голосовал на выборах 11 июля, рассчитывали, что прошлое останется позади. Но эта власть компрометирует будущее страны", – отметил Кику.
Ухудшение экономического положения и понимание того, что власть не может предложить никаких адекватных стратегий развития, приводит к снижению рейтинга, подчеркнул экс-премьер.