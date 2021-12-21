https://ru.sputnik.md/20211221/kishinev-20-dekabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-47393428.html

Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 21 декабря и 22 декабря 2021

2021-12-21T09:41+0200

2021-12-21T09:41+0200

2021-12-21T11:06+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 21 декабря, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дечебал, возле магазина Varna.Автобус будет располагаться в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Где будут находиться пункты вакцинации 22 декабряТроллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор возле парка La Izvor.Автобус будет располагаться в секторе Ботаника на улице Сармизиджетуса, 51, возле городского автобусного парка.По решению столичных властей в декабре в Кишиневе вновь проходит марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.По выходным мобильный пункт вакцинации располагается в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты предоставляют потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применено 1 721 289 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 966 337 человек.

https://ru.sputnik.md/20211218/pfizer-zaschity-covid-detey-piati-let-47336841.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация