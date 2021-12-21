Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211221/kishinev-utverdili-munitsipalnyy-byudzhet-na-2022-god-47413540.html
В Кишиневе утвердили муниципальный бюджет на 2022 год
В Кишиневе утвердили муниципальный бюджет на 2022 год
В молдавской столице приняли проект одного из главных финансовых документов города.
2021-12-21T18:25+0200
2021-12-21T18:25+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
бюджет
муниципальный совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45542954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2fad3acf56a9d6b75cf5a6359e439fc.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Муниципальный совет Кишинева на заседании во вторник принял бюджет столицы на 2022 год в окончательном чтении.Согласно документу, доходная часть бюджета Кишинева превысит пять миллиардов леев, расходная - шесть миллиардов леев при дефиците бюджета около 1,2 миллиарда леев.Начальник Главного финансового управления примэрии Олеся Пшеницкая заявила, что муниципальный бюджет является социально направленным. По ее словам, в 2022 году показатель муниципального бюджета увеличится, а дефицит бюджета уменьшится.За муниципальный бюджет проголосовали фракции ПСРМ, ППДП, ПКРМ и ДПМ.По сравнению с бюджетом на 2021-й, в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более чем на 8%, или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев, или на 0,5% по сравнению с 2021-м.
https://ru.sputnik.md/20211207/rost-tsen-na-proezd-obschestvennom-transporte-2022-goda-47027575.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45542954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50d18f1b68bcf1c1725fde674de74d28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, бюджет, муниципальный совет

В Кишиневе утвердили муниципальный бюджет на 2022 год

18:25 21.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинев
Примэрия Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавской столице приняли проект одного из главных финансовых документов города.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Муниципальный совет Кишинева на заседании во вторник принял бюджет столицы на 2022 год в окончательном чтении.
Согласно документу, доходная часть бюджета Кишинева превысит пять миллиардов леев, расходная - шесть миллиардов леев при дефиците бюджета около 1,2 миллиарда леев.
Начальник Главного финансового управления примэрии Олеся Пшеницкая заявила, что муниципальный бюджет является социально направленным.

"Более 57 процентов расходов, предусмотренных в бюджете на 2022 год, - социальные. Речь идет о расходах на компенсации, предоставляемые жителям, испытывающим трудности с оплатой тепловой энергии, но также и о расходах муниципальных учреждений образования и здравоохранения", - уточнила Пшеницкая.

По ее словам, в 2022 году показатель муниципального бюджета увеличится, а дефицит бюджета уменьшится.
За муниципальный бюджет проголосовали фракции ПСРМ, ППДП, ПКРМ и ДПМ.
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Новости Кишинева
Чебан допустил рост цен на проезд в общественном транспорте с 2022 года
7 декабря, 16:54
По сравнению с бюджетом на 2021-й, в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более чем на 8%, или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.
Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев, или на 0,5% по сравнению с 2021-м.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:32Запутался в показаниях: чиновника в Каларашском районе подозревают в убийстве
19:02Суд признал результаты второго тура выборов в Бельцах
18:25В Кишиневе утвердили муниципальный бюджет на 2022 год
17:55Срок действия ковид-сертификатов могут ограничить 9 месяцами - решение ЕК
17:25Исполнительный совет МВФ одобрил программу помощи Молдове
16:56Президент Молдовы назначила Аурелиу Чокоя послом в Германии
16:35Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
16:15Владимиру Плахотнюку предъявили новое обвинение
16:06Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе
15:41Ион Кику о падении рейтинга PAS: не проходит и недели без громких скандалов
15:20Запад не знает, что ответить России
14:51В России мигрантам будут выдавать патенты с электронными отпечатками пальцев
14:22Путин рассказал о последствиях появления инфраструктуры НАТО на Украине
13:58Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России
13:43Могут ли лишить Илана Шора иммунитета: что решили в парламентской комиссии
13:37Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева
13:14Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину
12:45Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности
12:16Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
11:47Топливо в Молдове подешевело: НАРЭ публикует цены