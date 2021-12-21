https://ru.sputnik.md/20211221/kishinev-utverdili-munitsipalnyy-byudzhet-na-2022-god-47413540.html

В Кишиневе утвердили муниципальный бюджет на 2022 год

В Кишиневе утвердили муниципальный бюджет на 2022 год

В молдавской столице приняли проект одного из главных финансовых документов города.

2021-12-21T18:25+0200

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Муниципальный совет Кишинева на заседании во вторник принял бюджет столицы на 2022 год в окончательном чтении.Согласно документу, доходная часть бюджета Кишинева превысит пять миллиардов леев, расходная - шесть миллиардов леев при дефиците бюджета около 1,2 миллиарда леев.Начальник Главного финансового управления примэрии Олеся Пшеницкая заявила, что муниципальный бюджет является социально направленным. По ее словам, в 2022 году показатель муниципального бюджета увеличится, а дефицит бюджета уменьшится.За муниципальный бюджет проголосовали фракции ПСРМ, ППДП, ПКРМ и ДПМ.По сравнению с бюджетом на 2021-й, в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более чем на 8%, или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев, или на 0,5% по сравнению с 2021-м.

https://ru.sputnik.md/20211207/rost-tsen-na-proezd-obschestvennom-transporte-2022-goda-47027575.html

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в молдове, кишинев, молдова, бюджет, муниципальный совет