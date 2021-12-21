https://ru.sputnik.md/20211221/kitay-rossia-garantii-bezopasnosti-47397459.html

Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности

Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности

В МИД КНР подчеркнули, что российские предложения по гарантиям безопасности ведут к повышению взаимного доверия между странами.

2021-12-21T12:45+0200

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Предложения России, адресованные НАТО и США по гарантиям безопасности, снижают риск конфликтов и отстаивают стратегическую стабильность. Такое заявление сделала пресс-служба МИД КНР, сообщает РИА Новости.МИД РФ 17 декабря опубликовало проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.В МИД КНР также подчеркнули, что Китай всегда выступал за то, чтобы страны на основе взаимного уважения надлежащим образом решали разногласия путем консультаций. При этом в ведомстве призвали НАТО отказаться от идеологических предрассудков, делать больше для поддержания международной и региональной безопасности.Предложения РФ по гарантиям безопасности уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ru.sputnik.md/20211220/ultimatum-rossii-zapadu-47368163.html

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в мире, нато, сша, безопасность, китай, гарантии