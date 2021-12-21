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Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности
© Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкLes accords signés par Vladimir Poutine et Xi Jinping, le 20 mai 2014
© Sputnik / Sergey Guneev/
В МИД КНР подчеркнули, что российские предложения по гарантиям безопасности ведут к повышению взаимного доверия между странами.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Предложения России, адресованные НАТО и США по гарантиям безопасности, снижают риск конфликтов и отстаивают стратегическую стабильность. Такое заявление сделала пресс-служба МИД КНР, сообщает РИА Новости.
МИД РФ 17 декабря опубликовало проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
"Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность", – заявили в ведомстве.
В МИД КНР также подчеркнули, что Китай всегда выступал за то, чтобы страны на основе взаимного уважения надлежащим образом решали разногласия путем консультаций. При этом в ведомстве призвали НАТО отказаться от идеологических предрассудков, делать больше для поддержания международной и региональной безопасности.
"Будучи крупнейшим военным альянсом в мире, НАТО должна отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности", – заявили в пресс-службе МИД КНР.
Предложения РФ по гарантиям безопасности уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.