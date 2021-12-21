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https://ru.sputnik.md/20211221/kitay-rossia-garantii-bezopasnosti-47397459.html
Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности
Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности
В МИД КНР подчеркнули, что российские предложения по гарантиям безопасности ведут к повышению взаимного доверия между странами.
2021-12-21T12:45+0200
2021-12-21T12:45+0200
политика
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Предложения России, адресованные НАТО и США по гарантиям безопасности, снижают риск конфликтов и отстаивают стратегическую стабильность. Такое заявление сделала пресс-служба МИД КНР, сообщает РИА Новости.МИД РФ 17 декабря опубликовало проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.В МИД КНР также подчеркнули, что Китай всегда выступал за то, чтобы страны на основе взаимного уважения надлежащим образом решали разногласия путем консультаций. При этом в ведомстве призвали НАТО отказаться от идеологических предрассудков, делать больше для поддержания международной и региональной безопасности.Предложения РФ по гарантиям безопасности уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, нато, сша, безопасность, китай, гарантии

Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности

12:45 21.12.2021
© Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкLes accords signés par Vladimir Poutine et Xi Jinping, le 20 mai 2014
Les accords signés par Vladimir Poutine et Xi Jinping, le 20 mai 2014 - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
/
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В МИД КНР подчеркнули, что российские предложения по гарантиям безопасности ведут к повышению взаимного доверия между странами.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Предложения России, адресованные НАТО и США по гарантиям безопасности, снижают риск конфликтов и отстаивают стратегическую стабильность. Такое заявление сделала пресс-служба МИД КНР, сообщает РИА Новости.
МИД РФ 17 декабря опубликовало проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

"Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность", – заявили в ведомстве.

В МИД КНР также подчеркнули, что Китай всегда выступал за то, чтобы страны на основе взаимного уважения надлежащим образом решали разногласия путем консультаций. При этом в ведомстве призвали НАТО отказаться от идеологических предрассудков, делать больше для поддержания международной и региональной безопасности.

"Будучи крупнейшим военным альянсом в мире, НАТО должна отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности", – заявили в пресс-службе МИД КНР.

Предложения РФ по гарантиям безопасности уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Здание Министерства иностранных дел (МИД) РФ - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
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