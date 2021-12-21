https://ru.sputnik.md/20211221/korruptsiya-agentstvo-gosuslug-47401710.html

Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину

Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину

В НАЦ и антикоррупционной прокуратуре продолжают расследование коррупционной схемы в Агентстве государственных услуг.

2021-12-21T13:14+0200

2021-12-21T13:14+0200

2021-12-21T13:35+0200

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Десять из четырнадцати задержанных Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) признали свою вину. Как отметили в НАЦ, задержания прошли в понедельник по нескольким коррупционным делам за участие в преступной схеме выдачи кадастровых документов, признали себя виновными.По данным следствия, признавшие вину находятся на свободе и сотрудничают со следствием. Как напомнили в ведомстве, 20 декабря были задержаны 14 человек по подозрению в коррупции. Обыски были проведены в домах у 38 фигурантов дела. Речь идет о сотрудниках кадастровых офисов Агентства государственных услуг, брокерах по недвижимости и ипотеке, физических и юридических лицах, которые в сговоре с бывшим агентом по недвижимости выдавали кадастровые документы в обход стандартной процедуры их получения.После возбуждения уголовного дела сотрудники НАЦ и прокуратура изъяли документы, мобильные телефоны и другие носители информации, которые должны быть проверены. Также из домов подозреваемых были изъяты финансовые средства, самая крупная сумма составила 10 тысяч евро.Одиннадцать дел, объединенных в совместное, находятся в ведении сотрудников НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры.

https://ru.sputnik.md/20211220/obyski-agentstve-gosuslug-47368520.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, антикоррупционная прокуратура, обыски