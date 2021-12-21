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Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину
Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину
В НАЦ и антикоррупционной прокуратуре продолжают расследование коррупционной схемы в Агентстве государственных услуг.
2021-12-21T13:14+0200
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Десять из четырнадцати задержанных Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) признали свою вину. Как отметили в НАЦ, задержания прошли в понедельник по нескольким коррупционным делам за участие в преступной схеме выдачи кадастровых документов, признали себя виновными.По данным следствия, признавшие вину находятся на свободе и сотрудничают со следствием. Как напомнили в ведомстве, 20 декабря были задержаны 14 человек по подозрению в коррупции. Обыски были проведены в домах у 38 фигурантов дела. Речь идет о сотрудниках кадастровых офисов Агентства государственных услуг, брокерах по недвижимости и ипотеке, физических и юридических лицах, которые в сговоре с бывшим агентом по недвижимости выдавали кадастровые документы в обход стандартной процедуры их получения.После возбуждения уголовного дела сотрудники НАЦ и прокуратура изъяли документы, мобильные телефоны и другие носители информации, которые должны быть проверены. Также из домов подозреваемых были изъяты финансовые средства, самая крупная сумма составила 10 тысяч евро.Одиннадцать дел, объединенных в совместное, находятся в ведении сотрудников НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры.
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в молдове, молдова, антикоррупционная прокуратура, обыски

Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину

13:14 21.12.2021 (обновлено: 13:35 21.12.2021)
© Photo : ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Photo : ЦОС ФСБ РФ
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Юлия Липовая
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В НАЦ и Антикоррупционной прокуратуре продолжают расследование коррупционной схемы в Агентстве государственных услуг.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Десять из четырнадцати задержанных Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) признали свою вину.
Как отметили в НАЦ, задержания прошли в понедельник по нескольким коррупционным делам за участие в преступной схеме выдачи кадастровых документов, признали себя виновными.
По данным следствия, признавшие вину находятся на свободе и сотрудничают со следствием.

"Другие четверо задержанных находятся в следственном изоляторе и будут допрошены в связи с определением необходимости применения к ним ареста. Среди них и организатор преступной схемы", – заявили в НАЦ.

Как напомнили в ведомстве, 20 декабря были задержаны 14 человек по подозрению в коррупции. Обыски были проведены в домах у 38 фигурантов дела.
Речь идет о сотрудниках кадастровых офисов Агентства государственных услуг, брокерах по недвижимости и ипотеке, физических и юридических лицах, которые в сговоре с бывшим агентом по недвижимости выдавали кадастровые документы в обход стандартной процедуры их получения.
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
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После возбуждения уголовного дела сотрудники НАЦ и прокуратура изъяли документы, мобильные телефоны и другие носители информации, которые должны быть проверены. Также из домов подозреваемых были изъяты финансовые средства, самая крупная сумма составила 10 тысяч евро.

"На данном этапе расследуются несколько сотен эпизодов, в которых организатор схемы способствовал выдаче разрешительных документов на покупку и продажу недвижимости в обход стандартных процедур их получения, требуя от своих клиентов денежные суммы", – подчеркнули в НАЦ.

Одиннадцать дел, объединенных в совместное, находятся в ведении сотрудников НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры.
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