https://ru.sputnik.md/20211221/korruptsiya-agentstvo-gosuslug-47401710.html
Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину
Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину
В НАЦ и антикоррупционной прокуратуре продолжают расследование коррупционной схемы в Агентстве государственных услуг.
2021-12-21T13:14+0200
2021-12-21T13:14+0200
2021-12-21T13:35+0200
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обыски
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Десять из четырнадцати задержанных Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) признали свою вину. Как отметили в НАЦ, задержания прошли в понедельник по нескольким коррупционным делам за участие в преступной схеме выдачи кадастровых документов, признали себя виновными.По данным следствия, признавшие вину находятся на свободе и сотрудничают со следствием. Как напомнили в ведомстве, 20 декабря были задержаны 14 человек по подозрению в коррупции. Обыски были проведены в домах у 38 фигурантов дела. Речь идет о сотрудниках кадастровых офисов Агентства государственных услуг, брокерах по недвижимости и ипотеке, физических и юридических лицах, которые в сговоре с бывшим агентом по недвижимости выдавали кадастровые документы в обход стандартной процедуры их получения.После возбуждения уголовного дела сотрудники НАЦ и прокуратура изъяли документы, мобильные телефоны и другие носители информации, которые должны быть проверены. Также из домов подозреваемых были изъяты финансовые средства, самая крупная сумма составила 10 тысяч евро.Одиннадцать дел, объединенных в совместное, находятся в ведении сотрудников НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры.
https://ru.sputnik.md/20211220/obyski-agentstve-gosuslug-47368520.html
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в молдове, молдова, антикоррупционная прокуратура, обыски
Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину
13:14 21.12.2021 (обновлено: 13:35 21.12.2021)
В НАЦ и Антикоррупционной прокуратуре продолжают расследование коррупционной схемы в Агентстве государственных услуг.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Десять из четырнадцати задержанных Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) признали свою вину.
Как отметили в НАЦ, задержания прошли в понедельник по нескольким коррупционным делам за участие в преступной схеме выдачи кадастровых документов, признали себя виновными.
По данным следствия, признавшие вину находятся на свободе и сотрудничают со следствием.
"Другие четверо задержанных находятся в следственном изоляторе и будут допрошены в связи с определением необходимости применения к ним ареста. Среди них и организатор преступной схемы", – заявили в НАЦ.
Как напомнили в ведомстве, 20 декабря были задержаны 14 человек по подозрению в коррупции. Обыски были проведены в домах у 38 фигурантов дела.
Речь идет о сотрудниках кадастровых офисов Агентства государственных услуг, брокерах по недвижимости и ипотеке, физических и юридических лицах, которые в сговоре с бывшим агентом по недвижимости выдавали кадастровые документы в обход стандартной процедуры их получения.
После возбуждения уголовного дела сотрудники НАЦ и прокуратура изъяли документы, мобильные телефоны и другие носители информации, которые должны быть проверены. Также из домов подозреваемых были изъяты финансовые средства, самая крупная сумма составила 10 тысяч евро.
"На данном этапе расследуются несколько сотен эпизодов, в которых организатор схемы способствовал выдаче разрешительных документов на покупку и продажу недвижимости в обход стандартных процедур их получения, требуя от своих клиентов денежные суммы", – подчеркнули в НАЦ.
Одиннадцать дел, объединенных в совместное, находятся в ведении сотрудников НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры.