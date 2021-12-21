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Курс валют на среду: доллар и евро дорожают
Курс валют на среду: доллар и евро дорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-21T21:50+0200
2021-12-21T21:50+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 22 декабря. Доллар отвоюет утраченные позиции по отношению к молдавскому лею, а евро также вырастет в цене.В среду доллар США подорожает более чем на три бана и будет стоить 17,7919 лея.Евро станет дороже на семь банов и закрепится на уровне 20,0773 лея.Что касается остальных валют, то 22 декабря немного подрастет российский рубль, который разместится на уровне 0,2402 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6526 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0564 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-kredit-30-millionov-evro-energoeffektivnost-meduchrezhdeniy-45745134.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар и евро дорожают

21:50 21.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 22 декабря. Доллар отвоюет утраченные позиции по отношению к молдавскому лею, а евро также вырастет в цене.
В среду доллар США подорожает более чем на три бана и будет стоить 17,7919 лея.
Евро станет дороже на семь банов и закрепится на уровне 20,0773 лея.
Что касается остальных валют, то 22 декабря немного подрастет российский рубль, который разместится на уровне 0,2402 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6526 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0564 в пересчете на национальную валюту.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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