https://ru.sputnik.md/20211221/meshok-granat-obnaruzhil-prokhozhiy-parke-kishinev-47409571.html

Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе

Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе

На месте находится работают специализированные службы.

2021-12-21T16:06+0200

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Мешок гранат обнаружил прохожий в парке "Долина роз" в столичном секторе Ботаника. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. Также сообщается, что гранаты были без запала. "Информация поступила в 13.50, сообщалось, что в парке "Долина роз" прохожим найдено несколько предметов, похожих на гранаты. На место отправились специализированные службы, включая Bombteh", - отметила Скрипник. По ее словам, зону вокруг находки оцепили. Правоохранители устанавливают все детали инцидента. Ранее в этот же день в службу 112 поступило сообщение, что в одном из торговых центров столицы якобы находится бомба.Все люди из здания были эвакуированы, проверка продолжается до сих пор.

https://ru.sputnik.md/20211221/minirovanie-torgovyy-tsentr-kishinev-47403639.html

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