https://ru.sputnik.md/20211221/meshok-granat-obnaruzhil-prokhozhiy-parke-kishinev-47409571.html
Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе
Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе
На месте находится работают специализированные службы.
2021-12-21T16:06+0200
2021-12-21T16:06+0200
2021-12-21T16:06+0200
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гранаты
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Мешок гранат обнаружил прохожий в парке "Долина роз" в столичном секторе Ботаника. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. Также сообщается, что гранаты были без запала. "Информация поступила в 13.50, сообщалось, что в парке "Долина роз" прохожим найдено несколько предметов, похожих на гранаты. На место отправились специализированные службы, включая Bombteh", - отметила Скрипник. По ее словам, зону вокруг находки оцепили. Правоохранители устанавливают все детали инцидента. Ранее в этот же день в службу 112 поступило сообщение, что в одном из торговых центров столицы якобы находится бомба.Все люди из здания были эвакуированы, проверка продолжается до сих пор.
https://ru.sputnik.md/20211221/minirovanie-torgovyy-tsentr-kishinev-47403639.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, кишинев, молдова, парк, гранаты
Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе
На месте обнаружения находки работают специализированные службы.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik.
Мешок гранат обнаружил прохожий в парке "Долина роз" в столичном секторе Ботаника. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.
Также сообщается, что гранаты были без запала.
"Информация поступила в 13.50, сообщалось, что в парке "Долина роз" прохожим найдено несколько предметов, похожих на гранаты. На место отправились специализированные службы, включая Bombteh", - отметила Скрипник.
По ее словам, зону вокруг находки оцепили. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Ранее в этот же день в службу 112 поступило сообщение, что в одном из торговых центров столицы якобы находится бомба.
Все люди из здания были эвакуированы, проверка продолжается до сих пор.