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https://ru.sputnik.md/20211221/meshok-granat-obnaruzhil-prokhozhiy-parke-kishinev-47409571.html
Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе
Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе
На месте находится работают специализированные службы.
2021-12-21T16:06+0200
2021-12-21T16:06+0200
общество
в молдове
кишинев
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гранаты
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Мешок гранат обнаружил прохожий в парке "Долина роз" в столичном секторе Ботаника. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. Также сообщается, что гранаты были без запала. "Информация поступила в 13.50, сообщалось, что в парке "Долина роз" прохожим найдено несколько предметов, похожих на гранаты. На место отправились специализированные службы, включая Bombteh", - отметила Скрипник. По ее словам, зону вокруг находки оцепили. Правоохранители устанавливают все детали инцидента. Ранее в этот же день в службу 112 поступило сообщение, что в одном из торговых центров столицы якобы находится бомба.Все люди из здания были эвакуированы, проверка продолжается до сих пор.
https://ru.sputnik.md/20211221/minirovanie-torgovyy-tsentr-kishinev-47403639.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, парк, гранаты

Мешок гранат обнаружил прохожий в парке в Кишиневе

16:06 21.12.2021
© Fotolia / Evgeny KorshenkovГраната в руках
Граната в руках - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Fotolia / Evgeny Korshenkov
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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На месте обнаружения находки работают специализированные службы.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Мешок гранат обнаружил прохожий в парке "Долина роз" в столичном секторе Ботаника. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.
Также сообщается, что гранаты были без запала.
"Информация поступила в 13.50, сообщалось, что в парке "Долина роз" прохожим найдено несколько предметов, похожих на гранаты. На место отправились специализированные службы, включая Bombteh", - отметила Скрипник.
По ее словам, зону вокруг находки оцепили. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Ранее в этот же день в службу 112 поступило сообщение, что в одном из торговых центров столицы якобы находится бомба.
Все люди из здания были эвакуированы, проверка продолжается до сих пор.
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
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Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева
13:37
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