https://ru.sputnik.md/20211221/minirovanie-torgovyy-tsentr-kishinev-47403639.html

Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева

Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева

Неизвестный сообщил о якобы находящемся взрывном устройстве в торговом центре MallDova.

2021-12-21T13:37+0200

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в молдове

сообщение о бомбе

общество

кишинев

торговый центр

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Новое сообщение о бомбе поступило в службу 112. Неизвестный сообщил, что взрывное устройство якобы находится в торговом центре на виадуке. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. "Сообщение поступило в 12.53. Все службы на месте, люди эвакуированы", – сообщила Скрипник.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-bomba-chisinev-47228931.html

кишинев

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, сообщение о бомбе, кишинев, торговый центр