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https://ru.sputnik.md/20211221/minirovanie-torgovyy-tsentr-kishinev-47403639.html
Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева
Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева
Неизвестный сообщил о якобы находящемся взрывном устройстве в торговом центре MallDova.
2021-12-21T13:37+0200
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в молдове
сообщение о бомбе
общество
кишинев
торговый центр
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Новое сообщение о бомбе поступило в службу 112. Неизвестный сообщил, что взрывное устройство якобы находится в торговом центре на виадуке. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. "Сообщение поступило в 12.53. Все службы на месте, люди эвакуированы", – сообщила Скрипник.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20211214/soobschenie-bomba-chisinev-47228931.html
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в молдове, сообщение о бомбе, кишинев, торговый центр

Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева

13:37 21.12.2021 (обновлено: 14:34 21.12.2021)
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Osmatesco
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Неизвестный сообщил о якобы находящемся взрывном устройстве в торговом центре на Ботанике.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Новое сообщение о бомбе поступило в службу 112. Неизвестный сообщил, что взрывное устройство якобы находится в торговом центре на виадуке.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.
"Сообщение поступило в 12.53. Все службы на месте, люди эвакуированы", – сообщила Скрипник.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
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