https://ru.sputnik.md/20211221/moldova-i-sng-kak-sodruzhestvo-vstrechaet-30-letniy-yubiley-47419043.html

Молдова и СНГ — как Содружество встречает 30-летний юбилей

Молдова и СНГ — как Содружество встречает 30-летний юбилей

В развитии сотрудничества Молдовы в рамках СНГ есть огромный незадействованный потенциал.

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В декабре с Содружеством Независимых Государств связаны две даты — объединенные одними и теми же событиями, но абсолютно разные по интонации.Одна из них — это распад Советского Союза, который был официально оформлен 8 декабря 1991 года. Тогда президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали в Беловежской пуще соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ. Спустя тридцать лет эта дата — скорее повод для горечи и ностальгии, судя по высказываниям пользователей социальных сетей на всем постсоветском пространстве.Однако есть и другая дата, с совершенно другой энергетикой. Тридцать лет назад, 21 декабря 1991 года, в столице Казахстана руководители одиннадцати государств подписали Алма-Атинскую декларацию и Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств.Вступление Молдовы в СНГ было непростым — соглашение было ратифицировано парламентом страны только в апреле 1994 года, после долгого сопротивления радикальной прорумынской оппозиции. В итоге Молдова официально стала членом СНГ последней из всех подписавших Алма-Атинскую декларацию государств. На протяжении последующих десятилетий страну все так же непрерывно сотрясали политические штормы, однако посреди тотальной нестабильности постоянным оставалось одно — ясное понимание, насколько необходима для Молдовы интеграция в рамках СНГ.В Кишиневе за это время не раз менялись правительства и внешнеполитический курс. Смещались акценты, развитие сотрудничества то притормаживало, то ускорялось, однако ни одна власть в Молдове не пыталась подвергнуть сомнению статус Молдовы как полноправного члена Содружества.В этом смысле Алма-Атинская декларация для нашего государства оказалась куда более стабильным ориентиром, чем Конституция, "перетрактованная" за три десятилетия бессчетное число раз.По общему признанию экспертов, своего расцвета международное сотрудничество Молдовы в СНГ достигло к концу двухтысячных. На востоке Молдова пользовалась всеми преимуществами зоны свободной торговли в Содружестве. На западе — с 2008 года между Молдовой и Европейским союзом успешно действовал режим асимметричной торговли, когда молдавские товары, в рамках предоставленных квот, при экспорте в ЕС не облагались пошлинами, а вот европейские при ввозе в Молдову — облагались. Вслед за торговлей, расширялось сотрудничество в политической, социальной, культурной и гуманитарной сферах.Все изменилось после подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Режим асимметричной торговли был ликвидирован, жесткие требования "ассоциации" сделали невозможной прежнюю свободу, которой пользовались молдавские товары на всем пространстве СНГ. Торговля со странами Содружества начала быстро сокращаться.За последние шесть лет, с 2014 по 2020 годы, экспорт Молдовы в СНГ сократился с $735 млн до 376 млн, а импорт — с $1,5 млрд до 1,3 млрд. Это — потерянный потенциал, о котором говорит и гигантский дефицит в торговле со странами Содружества. В 2020 году, по данным Национального бюро статистики, этот дефицит составил около $941 млн. И это больше, чем дефицит торговли Молдовы со странами ЕС, который составляет $830 млн.Правда, в 2021 году здесь наметился повод для осторожного оптимизма. В январе-октябре 2021 года в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму $372,3 млн, и это на 22% больше по отношению к тому же периоду 2020 года.Важность сотрудничества Молдовы со странами Содружества не подвергает сомнению даже современная молдавская власть, которая политически строго ориентируется на Запад. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в эфире одного из телеканалов заявил, что сотни тысяч граждан Молдовы пользуются преимуществами, которые нашей стране дает участие в СНГ."Граждане могут путешествовать без визы в большинство постсоветских стран: в Россию, Белоруссию, страны Кавказа. Даже наши безвизовые поездки на Украину совершаются благодаря участию Молдовы в СНГ", – сказал Попеску. "У нас есть экспортеры сельхозпродукции, а именно – яблок. Есть десятки тысяч людей, чье благосостояние зависит от торговых соглашений в рамках СНГ", – добавил он.В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда Попеску также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.Подтвердила эту позицию и премьер-министр Наталья Гаврилица — 15 ноября в ходе заседания Совета глав государств СНГ она подчеркнула, что Молдова по-прежнему заинтересована в укреплении и развитии торговых отношений в рамках Содружества.Такого же мнения придерживается и спикер молдавского парламента Игорь Гросу. В ноябре, на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, он заявил, что Содружество — важная площадка для укрепления экономического сотрудничества и развития торговли, для роста инвестиций. Гросу призвал придать новый импульс сотрудничеству в СНГ.Среди многих других парадоксов в Молдове заметен и еще один — на каждом правительственном учреждении с некоторых пор принято вывешивать флаг Европейского союза, в котором Молдова не состоит. А вот флагов Содружества Независимых Государств, полноправным членом которого является наша страна, вы на стенах министерств не найдете. Но вне зависимости от политических деклараций, жизнь движется своим чередом, и встречное движение на путях Содружества Независимых Государств не прерывается, какие бы политические препоны ни возникали на этих маршрутах.И если в середине двухтысячных о необходимости сохранить СНГ приходилось специально заявлять главам государств на каждом саммите организации, то сегодня эти сомнения окончательно ушли в прошлое. Свое тридцатилетие Содружество встретило в хорошей форме. Есть все основания полагать, что темпы экономической и культурной интеграции в рамках СНГ не замедлятся и в следующее десятилетие — как бы ни менялась политическая конъюнктура.

https://ru.sputnik.md/20211207/popesku-preimuschestva-sng-47019784.html

https://ru.sputnik.md/20211208/pochemu-alternativy-sng-dlya-moldovy-po-prezhnemu-net-47069891.html

https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html

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молдова, снг, интеграция, юбилей, в молдове, колумнистика