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В НАРЭ решили не рассматривать вопрос о снижении тарифа на газ для потребителей
В НАРЭ решили не рассматривать вопрос о снижении тарифа на газ для потребителей
НАРЭ отказалось рассматривать собственный проект решения о снижении тарифов на природный газ для потребителей.
2021-12-21T10:38+0200
2021-12-21T11:32+0200
нарэ
тариф
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) перенесло рассмотрение вопроса о снижении тарифа на природный газ. Вопрос об утверждении постоянных тарифов на газ был исключен из повестки дня заседания 21 декабря по просьбе генерального директора учреждения Вячеслава Унтилэ.За день до заседания в телеэфире вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что тариф на газ для потребителей может быть пересмотрен в январе.Ранее НАРЭ опубликовало проект решения об утверждении постоянных тарифов на природный газ для потребителей. В проекте предлагается установить тариф для бытовых потребителей 10 076 леев за тысячу кубометров без учета НДС.С учетом налога на добавленную стоимость цена одного кубометра газа будет равняться 10,88 лея за кубометр, что на 20 банов меньше нынешнего тарифа.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрило также новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211220/spynu-tarif-na-gaz-mozhet-byt-peresmotren-v-yanvare-47389893.html
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Евгений Чебан
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нарэ, тариф, в молдове, молдова

В НАРЭ решили не рассматривать вопрос о снижении тарифа на газ для потребителей

10:38 21.12.2021 (обновлено: 11:32 21.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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НАРЭ отказалось рассматривать на заседании во вторник собственный проект решения о снижении тарифов на природный газ для потребителей.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) перенесло рассмотрение вопроса о снижении тарифа на природный газ. Вопрос об утверждении постоянных тарифов на газ был исключен из повестки дня заседания 21 декабря по просьбе генерального директора учреждения Вячеслава Унтилэ.

"Нам пришло письмо от "Молдовагаза", которое относится к утверждению тарифов. Это письмо требует дополнительного изучения. Поэтому предлагаю исключить вопрос из повестки дня", – объявил на заседании Унтилэ.

За день до заседания в телеэфире вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что тариф на газ для потребителей может быть пересмотрен в январе.
Ранее НАРЭ опубликовало проект решения об утверждении постоянных тарифов на природный газ для потребителей. В проекте предлагается установить тариф для бытовых потребителей 10 076 леев за тысячу кубометров без учета НДС.
С учетом налога на добавленную стоимость цена одного кубометра газа будет равняться 10,88 лея за кубометр, что на 20 банов меньше нынешнего тарифа.
По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
Экономика
Спыну: тариф на газ может быть пересмотрен в январе
Вчера, 22:44
По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрило также новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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