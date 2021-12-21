https://ru.sputnik.md/20211221/novye-obyski-moldova-47399535.html

Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы

Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы

Следственные мероприятия провели в двух тюрьмах.

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в молдове

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Новые обыски прошли во вторник в тюрьмах страны. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Как отметили в ведомстве, обыски проводили совместно с отрядом спецназа "Пантера". Следственные мероприятия провели в тюрьме №11 в Бельцах и №2 в Липканах для выявления запрещенных предметов и веществ у заключенных. В ведомстве подчеркнули, что обыски прошли в соответствии с положением об исполнении наказания, при этом агрессивного и жестокого поведения со стороны заключенных по отношению к сотрудникам, присутствовавшим при обысках, не зафиксировано.Как объяснили в администрации тюрем, сотрудники пенитенциарной системы регулярно проводят плановые и незапланированные обыски с целью выявления и раскрытия преступлений, которые готовятся или совершаются в пенитенциарных учреждениях.

https://ru.sputnik.md/20211210/detali-obysky-47111916.html

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2021

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