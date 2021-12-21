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Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
Следственные мероприятия провели в двух тюрьмах.
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в молдове
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молдова
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Новые обыски прошли во вторник в тюрьмах страны. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Как отметили в ведомстве, обыски проводили совместно с отрядом спецназа "Пантера". Следственные мероприятия провели в тюрьме №11 в Бельцах и №2 в Липканах для выявления запрещенных предметов и веществ у заключенных. В ведомстве подчеркнули, что обыски прошли в соответствии с положением об исполнении наказания, при этом агрессивного и жестокого поведения со стороны заключенных по отношению к сотрудникам, присутствовавшим при обысках, не зафиксировано.Как объяснили в администрации тюрем, сотрудники пенитенциарной системы регулярно проводят плановые и незапланированные обыски с целью выявления и раскрытия преступлений, которые готовятся или совершаются в пенитенциарных учреждениях.
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в молдове, бельцы, молдова, липканы, пенитенциар, обыски, тюрьмы

Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы

12:16 21.12.2021 (обновлено: 12:26 21.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Следственные мероприятия были проведены в двух тюрьмах.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Новые обыски прошли во вторник в тюрьмах страны. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений.
Как отметили в ведомстве, обыски проводили совместно с отрядом спецназа "Пантера". Следственные мероприятия провели в тюрьме №11 в Бельцах и №2 в Липканах для выявления запрещенных предметов и веществ у заключенных.

"В результате были обнаружены и изъяты несколько запрещенных объектов и веществ (острые предметы, мобильные телефоны и аксессуары к ним, металлические трубы, устройства хранения информации и другое)", – говорится в сообщении администрации тюрем.

В ведомстве подчеркнули, что обыски прошли в соответствии с положением об исполнении наказания, при этом агрессивного и жестокого поведения со стороны заключенных по отношению к сотрудникам, присутствовавшим при обысках, не зафиксировано.
Как объяснили в администрации тюрем, сотрудники пенитенциарной системы регулярно проводят плановые и незапланированные обыски с целью выявления и раскрытия преступлений, которые готовятся или совершаются в пенитенциарных учреждениях.
Прокуратура по организованной преступности и особым делам - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Общество
Появилась информация об обысках, прошедших в тюрьмах Молдовы
10 декабря, 11:12
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