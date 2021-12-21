https://ru.sputnik.md/20211221/novye-obyski-moldova-47399535.html
Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
Следственные мероприятия провели в двух тюрьмах.
2021-12-21T12:16+0200
2021-12-21T12:16+0200
2021-12-21T12:26+0200
в молдове
бельцы
молдова
липканы
пенитенциар
обыски
тюрьмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/07/25400730_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d46f7fb1cdfedc9a4b4d484e698b3e23.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Новые обыски прошли во вторник в тюрьмах страны. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Как отметили в ведомстве, обыски проводили совместно с отрядом спецназа "Пантера". Следственные мероприятия провели в тюрьме №11 в Бельцах и №2 в Липканах для выявления запрещенных предметов и веществ у заключенных. В ведомстве подчеркнули, что обыски прошли в соответствии с положением об исполнении наказания, при этом агрессивного и жестокого поведения со стороны заключенных по отношению к сотрудникам, присутствовавшим при обысках, не зафиксировано.Как объяснили в администрации тюрем, сотрудники пенитенциарной системы регулярно проводят плановые и незапланированные обыски с целью выявления и раскрытия преступлений, которые готовятся или совершаются в пенитенциарных учреждениях.
https://ru.sputnik.md/20211210/detali-obysky-47111916.html
бельцы
молдова
липканы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2540/07/25400730_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d1e38b5eb79aab07484afdf037aaa851.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, бельцы, молдова, липканы, пенитенциар, обыски, тюрьмы
Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
12:16 21.12.2021 (обновлено: 12:26 21.12.2021)
Следственные мероприятия были проведены в двух тюрьмах.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Новые обыски прошли во вторник в тюрьмах страны. Об этом сообщили в Национальной администрации пенитенциарных учреждений.
Как отметили в ведомстве, обыски проводили совместно с отрядом спецназа "Пантера". Следственные мероприятия провели в тюрьме №11 в Бельцах и №2 в Липканах для выявления запрещенных предметов и веществ у заключенных.
"В результате были обнаружены и изъяты несколько запрещенных объектов и веществ (острые предметы, мобильные телефоны и аксессуары к ним, металлические трубы, устройства хранения информации и другое)", – говорится в сообщении администрации тюрем.
В ведомстве подчеркнули, что обыски прошли в соответствии с положением об исполнении наказания, при этом агрессивного и жестокого поведения со стороны заключенных по отношению к сотрудникам, присутствовавшим при обысках, не зафиксировано.
Как объяснили в администрации тюрем, сотрудники пенитенциарной системы регулярно проводят плановые и незапланированные обыски с целью выявления и раскрытия преступлений, которые готовятся или совершаются в пенитенциарных учреждениях.