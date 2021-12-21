https://ru.sputnik.md/20211221/pas-rossia-47362109.html

Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом

Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом

Почему представители власти заявляют о партнерских отношениях с Москвой, при этом предпринимают шаги, которые можно расценить как недружественные.

2021-12-21T09:00+0200

2021-12-21T09:00+0200

2021-12-21T10:21+0200

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Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом

Ряд отечественных политологов с удивлением комментируют попытки ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) выстроить отношения с Россией, отмечая, что в них нет продуманного системного характера. Примером здесь может служить и участие президента Майи Санду в работе "Крымской платформы", и недавние высказывания председателя парламента Молдовы о необходимости ограничения вещания российских телеканалов, и недопуск на территорию страны ряда экспертов и общественных деятелей из России.Почему отношения правящей партии Молдовы с представителями российской власти можно охарактеризовать по формуле "шаг вперед и два назад"? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер. По словам собеседника, речь идет не только об участии президента Майи Санду в "Крымской платформе" и о ее постоянной солидарности с санкциями и обвинениями Запада в адрес России.По мнению Брутера, и российская сторона могла бы ответить на выпады официального Кишинева по отношению, к примеру, к молдавским гастарбайтерам, которые не могут детально объяснить цель приезда и длительного пребывания на территории РФ. Однако, уверен эксперт, на такие шаги Россия никогда не пойдет, поскольку видит в Молдове дружественное государство и надеется на его предсказуемость во внешней политике.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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россия, политика, ассоциация с ес, запад, pas, аудио, в молдове, молдова