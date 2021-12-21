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Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом
Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом
Почему представители власти заявляют о партнерских отношениях с Москвой, при этом предпринимают шаги, которые можно расценить как недружественные.
2021-12-21T09:00+0200
2021-12-21T10:21+0200
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Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом
Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом
Ряд отечественных политологов с удивлением комментируют попытки ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) выстроить отношения с Россией, отмечая, что в них нет продуманного системного характера. Примером здесь может служить и участие президента Майи Санду в работе "Крымской платформы", и недавние высказывания председателя парламента Молдовы о необходимости ограничения вещания российских телеканалов, и недопуск на территорию страны ряда экспертов и общественных деятелей из России.Почему отношения правящей партии Молдовы с представителями российской власти можно охарактеризовать по формуле "шаг вперед и два назад"? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер. По словам собеседника, речь идет не только об участии президента Майи Санду в "Крымской платформе" и о ее постоянной солидарности с санкциями и обвинениями Запада в адрес России.По мнению Брутера, и российская сторона могла бы ответить на выпады официального Кишинева по отношению, к примеру, к молдавским гастарбайтерам, которые не могут детально объяснить цель приезда и длительного пребывания на территории РФ. Однако, уверен эксперт, на такие шаги Россия никогда не пойдет, поскольку видит в Молдове дружественное государство и надеется на его предсказуемость во внешней политике.
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россия, политика, ассоциация с ес, запад, pas, аудио, в молдове, молдова

Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом

09:00 21.12.2021 (обновлено: 10:21 21.12.2021)
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Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политолог объяснил, почему представители действующей молдавской власти заявляют о необходимости выстраивания партнерских отношений с Москвой, при этом предпринимают шаги, которые можно расценить как недружественные.
Ряд отечественных политологов с удивлением комментируют попытки ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS) выстроить отношения с Россией, отмечая, что в них нет продуманного системного характера. Примером здесь может служить и участие президента Майи Санду в работе "Крымской платформы", и недавние высказывания председателя парламента Молдовы о необходимости ограничения вещания российских телеканалов, и недопуск на территорию страны ряда экспертов и общественных деятелей из России.
Почему отношения правящей партии Молдовы с представителями российской власти можно охарактеризовать по формуле "шаг вперед и два назад"? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"Политтехнологии нынешней власти предполагают, что представители PAS будут говорить, что они выступают за хорошие отношения с Россией, это будут подтверждать и западные кураторы. При этом Молдова все время будет делать какие-то мелкие гадости, которые будут намекать на то, что хорошие отношения с РФ вовсе не предполагаются", – заявил эксперт.

По словам собеседника, речь идет не только об участии президента Майи Санду в "Крымской платформе" и о ее постоянной солидарности с санкциями и обвинениями Запада в адрес России.

"Недавний недопуск российских экспертов для мониторинга выборов в Приднестровье показал приверженность власти курсу Запада еще раз, хотя для этого не было никаких оснований. Формула "они не объяснили цель приезда" была совершенно неуважительной к российской стороне", – сказал политолог.

По мнению Брутера, и российская сторона могла бы ответить на выпады официального Кишинева по отношению, к примеру, к молдавским гастарбайтерам, которые не могут детально объяснить цель приезда и длительного пребывания на территории РФ. Однако, уверен эксперт, на такие шаги Россия никогда не пойдет, поскольку видит в Молдове дружественное государство и надеется на его предсказуемость во внешней политике.
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