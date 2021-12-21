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Глава Минюста объяснил, почему мандат мэра Бельц можно считать легитимным
Глава Минюста объяснил, почему мандат мэра Бельц можно считать легитимным
Министр юстиции считает, что мандат мэра Бельц достаточно представителен, поскольку за него голосовали граждане.
2021-12-21T10:09+0200
2021-12-21T10:22+0200
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Мандат нового примара муниципия Бельцы Николая Григоришина можно считать легитимным и представительным, поскольку он был избран гражданами. Такое заявление сделал министр юстиции Серджиу Литвиненко в эфире одного из телеканалов. Напомним, за Григоришина проголосовало более семи тысяч жителей северной столицы. Что касается исключения из гонки кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, Литвиненко считает, что этот случай станет уроком для всех остальных электоральных конкурентов и покажет необходимость соблюдения законодательства и декларирования средств. Глава Минюста уверен, что выборы невозможны, если только часть кандидатов соблюдает все положения законодательства, а другая игнорирует их. Он также напомнил, что имена трех членов Партии "Шор" упоминаются в отчете Kroll по банковскому мошенничеству, но определять виновность всех этих людей в праве лишь суд.Во втором туре выборов мэра муниципия Бельцы победил независимый кандидат Николай Григоришин, за которого проголосовали 84,77% (7148) граждан. Кандидат от Партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов. После выборов Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что Григоришина нельзя считать легитимным мэром, поскольку во втором туре наблюдалась крайне низкая явка 9,98% (10 209 избирателей).
https://ru.sputnik.md/20211220/psrm-ne-schitaet-grigorishina-legitimnym-merom-i-trebuet-otstavok-tsik-47377907.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, серджиу литвиненко

Глава Минюста объяснил, почему мандат мэра Бельц можно считать легитимным

10:09 21.12.2021 (обновлено: 10:22 21.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausSergiu Litvinenco
Sergiu Litvinenco - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
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Юлия Липовая
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Министр юстиции считает, что мандат мэра Бельц достаточно представителен, поскольку за него проголосовали граждане.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Мандат нового примара муниципия Бельцы Николая Григоришина можно считать легитимным и представительным, поскольку он был избран гражданами. Такое заявление сделал министр юстиции Серджиу Литвиненко в эфире одного из телеканалов.
Напомним, за Григоришина проголосовало более семи тысяч жителей северной столицы.
Что касается исключения из гонки кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, Литвиненко считает, что этот случай станет уроком для всех остальных электоральных конкурентов и покажет необходимость соблюдения законодательства и декларирования средств.

"Этот мандат гораздо более представителен, чем если бы примар был назначен кем-то, а не избран гражданами. Добросовестное, прозрачное, законное финансирование партий является определяющим элементом свободных и честных выборов", – отметил Литвиненко.

Глава Минюста уверен, что выборы невозможны, если только часть кандидатов соблюдает все положения законодательства, а другая игнорирует их. Он также напомнил, что имена трех членов Партии "Шор" упоминаются в отчете Kroll по банковскому мошенничеству, но определять виновность всех этих людей в праве лишь суд.
Во втором туре выборов мэра муниципия Бельцы победил независимый кандидат Николай Григоришин, за которого проголосовали 84,77% (7148) граждан. Кандидат от Партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов.
После выборов Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что Григоришина нельзя считать легитимным мэром, поскольку во втором туре наблюдалась крайне низкая явка 9,98% (10 209 избирателей).
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