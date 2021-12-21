https://ru.sputnik.md/20211221/pochemu-mandat-mera-belts-legitimny-47394264.html

Глава Минюста объяснил, почему мандат мэра Бельц можно считать легитимным

Глава Минюста объяснил, почему мандат мэра Бельц можно считать легитимным

Министр юстиции считает, что мандат мэра Бельц достаточно представителен, поскольку за него голосовали граждане.

2021-12-21T10:09+0200

2021-12-21T10:09+0200

2021-12-21T10:22+0200

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Мандат нового примара муниципия Бельцы Николая Григоришина можно считать легитимным и представительным, поскольку он был избран гражданами. Такое заявление сделал министр юстиции Серджиу Литвиненко в эфире одного из телеканалов. Напомним, за Григоришина проголосовало более семи тысяч жителей северной столицы. Что касается исключения из гонки кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер, Литвиненко считает, что этот случай станет уроком для всех остальных электоральных конкурентов и покажет необходимость соблюдения законодательства и декларирования средств. Глава Минюста уверен, что выборы невозможны, если только часть кандидатов соблюдает все положения законодательства, а другая игнорирует их. Он также напомнил, что имена трех членов Партии "Шор" упоминаются в отчете Kroll по банковскому мошенничеству, но определять виновность всех этих людей в праве лишь суд.Во втором туре выборов мэра муниципия Бельцы победил независимый кандидат Николай Григоришин, за которого проголосовали 84,77% (7148) граждан. Кандидат от Партии "Патриоты Молдовы" Николай Кирильчук набрал 15,23% (1248) голосов. После выборов Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что Григоришина нельзя считать легитимным мэром, поскольку во втором туре наблюдалась крайне низкая явка 9,98% (10 209 избирателей).

https://ru.sputnik.md/20211220/psrm-ne-schitaet-grigorishina-legitimnym-merom-i-trebuet-otstavok-tsik-47377907.html

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в молдове, молдова, серджиу литвиненко