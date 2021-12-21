https://ru.sputnik.md/20211221/pogodnye-rekordy-moldovy-21-dekabrya-47387258.html
Погодные рекорды Молдовы 21 декабря
Погодные рекорды Молдовы 21 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о погодных рекордах в этот день.
2021-12-21T00:02+0200
2021-12-21T00:02+0200
2021-12-21T00:02+0200
в молдове
синоптики
погода
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 21 декабря, отмечен шесть лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 21 декабря 2015 года воздух прогрелся до +10,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, синоптики, погода
Погодные рекорды Молдовы 21 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 21 декабря, отмечен шесть лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 21 декабря 2015 года воздух прогрелся до +10,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,1 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.