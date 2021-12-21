https://ru.sputnik.md/20211221/pogodnye-rekordy-moldovy-21-dekabrya-47387258.html

Погодные рекорды Молдовы 21 декабря

Погодные рекорды Молдовы 21 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о погодных рекордах в этот день.

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 21 декабря, отмечен шесть лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 21 декабря 2015 года воздух прогрелся до +10,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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