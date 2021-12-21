Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211221/pogodnye-rekordy-moldovy-21-dekabrya-47387258.html
Погодные рекорды Молдовы 21 декабря
Погодные рекорды Молдовы 21 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о погодных рекордах в этот день.
2021-12-21T00:02+0200
2021-12-21T00:02+0200
в молдове
синоптики
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/01/32722381_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_673654a3441574b9313890f1a8cd3944.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 21 декабря, отмечен шесть лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 21 декабря 2015 года воздух прогрелся до +10,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210119/ledovaya-fantasmfgoria-baykal-33300445.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/01/32722381_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5435c180b6b0c651d5ca01b0436961c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, синоптики, погода

Погодные рекорды Молдовы 21 декабря

00:02 21.12.2021
© Sputnik / Anatolii KiriakСтолица приоделась к зимним праздникам
Столица приоделась к зимним праздникам - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 21 декабря, отмечен шесть лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 21 декабря 2015 года воздух прогрелся до +10,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1948 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,1 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Лед на озере Байкал - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2021
Фото
Ледовая фантасмагория Байкала
19 января, 19:59
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:02Погодные рекорды Молдовы 21 декабря
ВчераВильнюс готов поставлять Киеву оружие, которого у Литвы нет: что дальше?
ВчераДо 18 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию получили четверо граждан Молдовы
ВчераВОЗ заявила о готовности провести в феврале инспекцию на производстве "Спутника V"
ВчераСпыну: тариф на газ может быть пересмотрен в январе
Вчера"Омикрон" у соседей: на Украине выявлен первый случай, в Румынии их уже 15
ВчераКурс валют на вторник: доллар растет, евро падает
ВчераВ Европе цены на электроэнергию превысили 400 евро за мегаватт
ВчераВторой тур выборов примара Бельц: признают ли результаты голосования
ВчераИнтерпол объявил Георгия Кавкалюка в розыск для ареста и экстрадиции
Вчера"Омикрон" грозит испортить Новый год – разрешат ли в Молдове корпоративы и концерты
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераКрасносельский прибыл с визитом в Москву
ВчераКиселев: РФ на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии"
ВчераНовые условия въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы
ВчераВ Молдове снижается COVID-заболеваемость: все больше районов выходят из "желтого кода"
ВчераПСРМ не считает Григоришина легитимным мэром Бельц и требует отставок в ЦИК
ВчераПожизненное за нападение на инкассаторов: Апелляционная палата вынесла вердикт
ВчераВакцинация детей с 5 лет от COVID разрешена в Бельгии
ВчераМэр Кишинева призвал сделать парковки парламента и правительства общественными