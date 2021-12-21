https://ru.sputnik.md/20211221/pogrebinskiy-o-zayavleniyakh-moskvy-i-molchanii-zapada-47420767.html

Погребинский - о заявлениях Москвы и молчании Запада

Погребинский - о заявлениях Москвы и молчании Запада

Политолог прокомментировал заявления президента России Владимира Путина, позиции НАТО и европейскую безопасность.

2021-12-21T21:33+0200

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Российский лидер Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны РФ, сделав ряд серьезных заявлений, касающихся безопасности России, Европы и всего мира. Это последовало за обнародованием заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 17 декабря проектов документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. На этом фоне странным выглядит молчание коллективного Запада, его как будто застал врасплох тот факт, что Россия заняла открыто такую позицию. Можно ли расценивать этот шаг Москвы как открытие нового этапа в современных международных отношениях? Удастся ли избежать военных столкновений и решить мудро нынешние проблемы на мировом уровне? Обо всем этом поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом Михаилом Погребинским.

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2021

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Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

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