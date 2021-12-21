https://ru.sputnik.md/20211221/pogrebinskiy-o-zayavleniyakh-moskvy-i-molchanii-zapada-47420767.html
Погребинский - о заявлениях Москвы и молчании Запада
Погребинский - о заявлениях Москвы и молчании Запада
Политолог прокомментировал заявления президента России Владимира Путина, позиции НАТО и европейскую безопасность.
2021-12-21T21:33+0200
2021-12-21T21:33+0200
2021-12-21T21:33+0200
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Российский лидер Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны РФ, сделав ряд серьезных заявлений, касающихся безопасности России, Европы и всего мира. Это последовало за обнародованием заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 17 декабря проектов документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. На этом фоне странным выглядит молчание коллективного Запада, его как будто застал врасплох тот факт, что Россия заняла открыто такую позицию. Можно ли расценивать этот шаг Москвы как открытие нового этапа в современных международных отношениях? Удастся ли избежать военных столкновений и решить мудро нынешние проблемы на мировом уровне? Обо всем этом поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом Михаилом Погребинским.
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Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Геннадий Вакуловски
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg
россия, нато, молдова, москва, видео
Погребинский - о заявлениях Москвы и молчании Запада
Политолог прокомментировал заявления президента России Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны РФ.
Российский лидер Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны РФ, сделав ряд серьезных заявлений, касающихся безопасности России, Европы и всего мира.
Это последовало за обнародованием заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 17 декабря проектов документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.
На этом фоне странным выглядит молчание коллективного Запада, его как будто застал врасплох тот факт, что Россия заняла открыто такую позицию.
Можно ли расценивать этот шаг Москвы как открытие нового этапа в современных международных отношениях? Удастся ли избежать военных столкновений и решить мудро нынешние проблемы на мировом уровне? Обо всем этом поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политологом Михаилом Погребинским.