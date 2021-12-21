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Журавлев: почему при евроинтеграции граждане Молдовы живут все хуже
Журавлев: почему при евроинтеграции граждане Молдовы живут все хуже
Политолог-международник объяснил причины, из-за которых жители республики вообще не ощущают никаких позитивных изменений под звучащими из уст властей долгие... 21.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-21T08:00+0200
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евроинтеграция
молдова
население
бедность
"партия действие и солидарность"
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Журавлев: почему при евроинтеграции граждане Молдовы живут все хуже
Журавлев: почему при евроинтеграции граждане Молдовы живут все хуже
Во второй половине "нулевых", когда в Молдове на уровне официальной власти было решено начать сближение с Евросоюзом, многие граждане наивно полагали, что стандарты жизни, присутствующие во многих странах этого наднационального геополитического сообщества, в кратчайшие сроки будут внедрены и здесь, а народ почувствует улучшение благосостояния. Но с тех пор прошло уже почти 15 лет, сменялись правящие партии и альянсы, а граждане все нищают и нищают под заезженными лозунгами о евроинтеграции. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.По мнению политолога-международника, Молдову Запад рассматривает лишь в роли "ягненка, которого ведут на заклание", то есть - страна неинтересна ЕС в качестве даже кандидата в члены этого сообщества, а используют ее лишь как некую буферную зону в геополитическом противостоянии с Россией. По словам эксперта, представители власти в странах Восточного партнерства используют пропаганду об улучшении качества жизни, пытаясь уверить граждан в том, что они заживут как в ЕС, если будут голосовать за силы, ратующие за такой курс. Молдова в этом списке - не исключение, добавил Журавлев.Политолог уверен: Брюссель и Вашингтон хотят лишь того, чтобы население Молдовы работало на страны Евросоюза, республика интересна лишь как территория, откуда поступает дешевая рабочая сила."Квоты на расширение поставок сельскохозяйственной продукции для Молдовы никто расширять также не собирается, а это для республики - крайне важно. В Европе - излишки такой продукции. Не будучи полноправным членом ЕС, на расширение экспортных поставок Молдове надеяться не придется", - добавил эксперт. По утверждению Журавлева, прозападные власти Молдовы способны лишь на то, чтобы долго и мучительно держать республику в "предбаннике" ЕС, хотя, как подчеркнул политолог, на рынках Евразийского экономического союза для страны открываются действительно масштабные перспективы, однако официальный Кишинев их в полной мере пока почему-то использовать не спешит.
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Андрей Петрик
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евроинтеграция, молдова, население, бедность, "партия действие и солидарность", pas, аудио

Журавлев: почему при евроинтеграции граждане Молдовы живут все хуже

08:00 21.12.2021
Радио
Журавлев: почему при евроинтеграции граждане Молдовы живут все хуже
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политолог-международник объяснил причины, из-за которых жители республики вообще не ощущают никаких позитивных изменений под звучащими из уст властей долгие годы лозунгами о евроинтеграции Молдовы.
Во второй половине "нулевых", когда в Молдове на уровне официальной власти было решено начать сближение с Евросоюзом, многие граждане наивно полагали, что стандарты жизни, присутствующие во многих странах этого наднационального геополитического сообщества, в кратчайшие сроки будут внедрены и здесь, а народ почувствует улучшение благосостояния. Но с тех пор прошло уже почти 15 лет, сменялись правящие партии и альянсы, а граждане все нищают и нищают под заезженными лозунгами о евроинтеграции. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.
По мнению политолога-международника, Молдову Запад рассматривает лишь в роли "ягненка, которого ведут на заклание", то есть - страна неинтересна ЕС в качестве даже кандидата в члены этого сообщества, а используют ее лишь как некую буферную зону в геополитическом противостоянии с Россией.

"Этому "ягненку" показывают лишь клок сена. Всем постсоветским республикам твердят одно и то же: если вы пойдете по пути на Запад, будете жить как там. Украина пошла таким путем. Но я не заметил, что там стали жить хотя бы как в Польше, не говорю уже о том, как во Франции. Скорее, жить там стали гораздо хуже", - заявил собеседник.

По словам эксперта, представители власти в странах Восточного партнерства используют пропаганду об улучшении качества жизни, пытаясь уверить граждан в том, что они заживут как в ЕС, если будут голосовать за силы, ратующие за такой курс. Молдова в этом списке - не исключение, добавил Журавлев.
"Никто и никогда не собирается включать Молдову в состав ЕС, создавать ей какие-то привилегии. Более того, никто не будет выделять ей финансовые дотации в масштабах, которые когда-то получали прибалтийские страны, входившие в ЕС", - подчеркнул Журавлев.
Политолог уверен: Брюссель и Вашингтон хотят лишь того, чтобы население Молдовы работало на страны Евросоюза, республика интересна лишь как территория, откуда поступает дешевая рабочая сила.
"Квоты на расширение поставок сельскохозяйственной продукции для Молдовы никто расширять также не собирается, а это для республики - крайне важно. В Европе - излишки такой продукции. Не будучи полноправным членом ЕС, на расширение экспортных поставок Молдове надеяться не придется", - добавил эксперт.
По утверждению Журавлева, прозападные власти Молдовы способны лишь на то, чтобы долго и мучительно держать республику в "предбаннике" ЕС, хотя, как подчеркнул политолог, на рынках Евразийского экономического союза для страны открываются действительно масштабные перспективы, однако официальный Кишинев их в полной мере пока почему-то использовать не спешит.
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