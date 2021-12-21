https://ru.sputnik.md/20211221/rossia-migranty-otpechatki-paltsev-47401313.html
В России мигрантам будут выдавать патенты с электронными отпечатками пальцев
В России мигрантам будут выдавать патенты с электронными отпечатками пальцев
Трудовые мигранты в России будут получать патенты нового образца в виде карты со специальным чипом.
2021-12-21T14:51+0200
2021-12-21T14:51+0200
2021-12-21T14:51+0200
россия
патенты
трудовые мигранты
патент
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/15/47394084_0:262:2673:1765_1920x0_80_0_0_42c21c5f91f262f1599be847c0b67b4b.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В России с 29 декабря будет введен обновленный тип патентов для трудовых мигрантов. В новый документ будет встроен чип, содержащий информацию об отпечатках пальцев и биометрических данных лица владельца. Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости. Приказ вступает в силу 29 декабря 2021 года.Известно, что карта размером 8,5 на 5,3 сантиметра на лицевой стороне будет содержать такую информацию, как фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию. На обратной стороне будет указано наименование региона, где работает владелец патента, территориального органа МВД, выдавшего патент, и дата его выдачи.При этом уточняется, что бланки патентов, изготовленные по старому образцу, будут действительны до полного их использования.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/15/47394084_0:12:2673:2016_1920x0_80_0_0_70cc1c0d610539d207ee88ccf7cddee8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
патенты, трудовые мигранты, патент, мигранты
В России мигрантам будут выдавать патенты с электронными отпечатками пальцев
Трудовые мигранты в России будут получать патенты нового образца в виде карты со специальным чипом.
КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik.
В России с 29 декабря будет введен обновленный тип патентов для трудовых мигрантов. В новый документ будет встроен чип, содержащий информацию об отпечатках пальцев и биометрических данных лица владельца. Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости
. Приказ вступает в силу 29 декабря 2021 года.
"Утвердить... форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации", – говорится в документе.
Известно, что карта размером 8,5 на 5,3 сантиметра на лицевой стороне будет содержать такую информацию, как фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию. На обратной стороне будет указано наименование региона, где работает владелец патента, территориального органа МВД, выдавшего патент, и дата его выдачи.
При этом уточняется, что бланки патентов, изготовленные по старому образцу, будут действительны до полного их использования.