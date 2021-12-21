https://ru.sputnik.md/20211221/rossia-migranty-otpechatki-paltsev-47401313.html

В России мигрантам будут выдавать патенты с электронными отпечатками пальцев

В России мигрантам будут выдавать патенты с электронными отпечатками пальцев

Трудовые мигранты в России будут получать патенты нового образца в виде карты со специальным чипом.

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КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В России с 29 декабря будет введен обновленный тип патентов для трудовых мигрантов. В новый документ будет встроен чип, содержащий информацию об отпечатках пальцев и биометрических данных лица владельца. Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости. Приказ вступает в силу 29 декабря 2021 года.Известно, что карта размером 8,5 на 5,3 сантиметра на лицевой стороне будет содержать такую информацию, как фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию. На обратной стороне будет указано наименование региона, где работает владелец патента, территориального органа МВД, выдавшего патент, и дата его выдачи.При этом уточняется, что бланки патентов, изготовленные по старому образцу, будут действительны до полного их использования.

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патенты, трудовые мигранты, патент, мигранты