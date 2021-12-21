https://ru.sputnik.md/20211221/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sinoptiki-snova-obeschayut-sneg--47383459.html
Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-21T07:00+0200
2021-12-21T07:00+0200
2021-12-21T07:00+0200
прогноз
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1c/33410330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5ce32f216aa8b5e369c9539e689809c.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -4 до -9.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -5 до -7 градусов.В последующие дни в стране похолодает еще сильнее. 22 и 23 декабря днем ожидается температура от -1 до -6 градусов. А ночью температура будет достигать от -5 до -12. Осадков не ожидается.Праздники и народные приметы21 декабря православные чтут память святой Анфисы Римской, которая пострадала за христианскую веру в Риме в V веке.Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение, которое отрицало единство бога-отца и Иисуса Христа, однако Анфиса отказалась. После этого святую мученицу сожгли на костре.На Руси в этот день было принято заниматься рукоделием – прясть, ткать, шить и вышивать. Однако считалось желательным делать это в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды против порчи.Молодым девушкам советовали обвивать вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцы иглой. А еще этот метод, согласно поверьям, помогал от зевоты и икоты.Крестьяне верили, что вышивка обладает магической силой. Например, ромбы на полотенцах означали плодородие, а крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. Считалось, что узоры из солнца, деревьев и птиц принесут в дом достаток и благополучие.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1c/33410330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a93653dd7bd02c15636be6c44f796e3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
прогноз, погода
Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -4 до -9.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -5 до -7 градусов.
В последующие дни в стране похолодает еще сильнее. 22 и 23 декабря днем ожидается температура от -1 до -6 градусов. А ночью температура будет достигать от -5 до -12. Осадков не ожидается.
Праздники и народные приметы
21 декабря православные чтут память святой Анфисы Римской, которая пострадала за христианскую веру в Риме в V веке.
Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение, которое отрицало единство бога-отца и Иисуса Христа, однако Анфиса отказалась. После этого святую мученицу сожгли на костре.
На Руси в этот день было принято заниматься рукоделием – прясть, ткать, шить и вышивать. Однако считалось желательным делать это в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды против порчи.
Молодым девушкам советовали обвивать вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцы иглой. А еще этот метод, согласно поверьям, помогал от зевоты и икоты.
Крестьяне верили, что вышивка обладает магической силой. Например, ромбы на полотенцах означали плодородие, а крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. Считалось, что узоры из солнца, деревьев и птиц принесут в дом достаток и благополучие.