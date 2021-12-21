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Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-21T07:00+0200
2021-12-21T07:00+0200
прогноз
погода
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -4 до -9.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -5 до -7 градусов.В последующие дни в стране похолодает еще сильнее. 22 и 23 декабря днем ожидается температура от -1 до -6 градусов. А ночью температура будет достигать от -5 до -12. Осадков не ожидается.Праздники и народные приметы21 декабря православные чтут память святой Анфисы Римской, которая пострадала за христианскую веру в Риме в V веке.Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение, которое отрицало единство бога-отца и Иисуса Христа, однако Анфиса отказалась. После этого святую мученицу сожгли на костре.На Руси в этот день было принято заниматься рукоделием – прясть, ткать, шить и вышивать. Однако считалось желательным делать это в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды против порчи.Молодым девушкам советовали обвивать вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцы иглой. А еще этот метод, согласно поверьям, помогал от зевоты и икоты.Крестьяне верили, что вышивка обладает магической силой. Например, ромбы на полотенцах означали плодородие, а крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. Считалось, что узоры из солнца, деревьев и птиц принесут в дом достаток и благополучие.
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Евгений Чебан
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прогноз, погода

Самый точный прогноз погоды: синоптики снова обещают снег

07:00 21.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗима в Кишиневе
Зима в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -4 до -9.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 декабря: днем – от -2 до -4, ночью – от -5 до -7 градусов.
В последующие дни в стране похолодает еще сильнее. 22 и 23 декабря днем ожидается температура от -1 до -6 градусов. А ночью температура будет достигать от -5 до -12. Осадков не ожидается.

Праздники и народные приметы

21 декабря православные чтут память святой Анфисы Римской, которая пострадала за христианскую веру в Риме в V веке.
Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение, которое отрицало единство бога-отца и Иисуса Христа, однако Анфиса отказалась. После этого святую мученицу сожгли на костре.
На Руси в этот день было принято заниматься рукоделием – прясть, ткать, шить и вышивать. Однако считалось желательным делать это в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды против порчи.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Молодым девушкам советовали обвивать вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцы иглой. А еще этот метод, согласно поверьям, помогал от зевоты и икоты.
Крестьяне верили, что вышивка обладает магической силой. Например, ромбы на полотенцах означали плодородие, а крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. Считалось, что узоры из солнца, деревьев и птиц принесут в дом достаток и благополучие.
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