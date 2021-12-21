https://ru.sputnik.md/20211221/sandu-promulgirovala-zakon-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-47407848.html
Президент Молдовы назначила Аурелиу Чокоя послом в Германии
Президент Молдовы назначила Аурелиу Чокоя послом в Германии
Бывший и.о. премьер-министра займет место представителя Молдовы в Германии.
2021-12-21T16:56+0200
2021-12-21T16:56+0200
2021-12-21T16:56+0200
общество
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майя санду
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала назначение бывшего врио премьер-министра на должность посла Молдовы в Федеративной республике Германия. Кандидатуру Чокоя в качестве посла утвердили на заседании правительства 3 декабря. Чокой работает в системе Министерства иностранных дел и европейской интеграции более 25 лет. Ранее он занимал должность посла Молдовы в нескольких странах, включая США, Германию, Китай и Данию.Перед назначением кабинет министров проголосовал за отзыв предыдущего посла Олега Серебряна в связи с истечением срока его дипмиссии.
https://ru.sputnik.md/20211203/pravitelstvo-otozvalo-neskolkikh-poslov-i-naznachilo-novykh-46909176.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, германия, посол, майя санду
Президент Молдовы назначила Аурелиу Чокоя послом в Германии
Бывший и.о. премьер-министра займет место представителя Молдовы в Германии.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала назначение бывшего врио премьер-министра на должность посла Молдовы в Федеративной республике Германия.
"Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования в "Официальном мониторе", - говорится в указе главы государства.
Кандидатуру Чокоя в качестве посла утвердили на заседании правительства 3 декабря.
Чокой работает в системе Министерства иностранных дел и европейской интеграции более 25 лет. Ранее он занимал должность посла Молдовы в нескольких странах, включая США, Германию, Китай и Данию.
Перед назначением кабинет министров проголосовал за отзыв предыдущего посла Олега Серебряна в связи с истечением срока его дипмиссии.