https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html

Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России

Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России

НАТО на учениях отрабатывает применение коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдовы и Украины, заявил Шойгу

2021-12-21T13:58+0200

2021-12-21T13:58+0200

2021-12-21T13:59+0200

политика

нато

молдова

сергей шойгу

национальная армия

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КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ."Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", – заявил Шойгу.В ноябре молдавские военные участвовали в совместных учениях JCET-2021. Учебные курсы по обмену JCET – это программа обучения спецназом США местных военнослужащих в странах, которые рассматриваются как потенциальный театр военных действий.Подразделения Национальной армии Молдовы регулярно участвуют в учениях НАТО.

https://ru.sputnik.md/20210409/ucheniya-spetsnazovtsev-moldovy-i-usa-zachem-eto-kishinevu-34331938.html

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нато, молдова, сергей шойгу, национальная армия