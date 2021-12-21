Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211221/shoygu-nato-47402707.html
Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России
Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России
НАТО на учениях отрабатывает применение коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдовы и Украины, заявил Шойгу
2021-12-21T13:58+0200
2021-12-21T13:59+0200
политика
нато
молдова
сергей шойгу
национальная армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2792/93/27929385_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_478ec7a4502831eb89c45e5f7b60ca09.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ."Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", – заявил Шойгу.В ноябре молдавские военные участвовали в совместных учениях JCET-2021. Учебные курсы по обмену JCET – это программа обучения спецназом США местных военнослужащих в странах, которые рассматриваются как потенциальный театр военных действий.Подразделения Национальной армии Молдовы регулярно участвуют в учениях НАТО.
https://ru.sputnik.md/20210409/ucheniya-spetsnazovtsev-moldovy-i-usa-zachem-eto-kishinevu-34331938.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2792/93/27929385_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_26c0adcc03baeb3144601a3f8088dcb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нато, молдова, сергей шойгу, национальная армия

Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России

13:58 21.12.2021 (обновлено: 13:59 21.12.2021)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
НАТО на учениях отрабатывает применение коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдовы и Украины, заявил глава оборонного ведомства России.
КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ.
"Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", – заявил Шойгу.
В ноябре молдавские военные участвовали в совместных учениях JCET-2021. Учебные курсы по обмену JCET – это программа обучения спецназом США местных военнослужащих в странах, которые рассматриваются как потенциальный театр военных действий.
Подразделения Национальной армии Молдовы регулярно участвуют в учениях НАТО.
Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне мотострелковой бригады Dacia в Кагуле - Sputnik Молдова, 1920, 09.04.2021
Учения спецназовцев Молдовы и США – зачем это Кишиневу
9 апреля, 23:12
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:22Путин рассказал о последствиях появления инфраструктуры НАТО на Украине
13:58Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России
13:43Могут ли лишить Илана Шора иммунитета: что решили в парламентской комиссии
13:37Новое сообщение о минировании в торговом центре Кишинева
13:14Коррупция в Агентстве госуслуг: десять задержанных признали вину
12:45Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности
12:16Новые обыски прошли в тюрьмах Молдовы
11:47Топливо в Молдове подешевело: НАРЭ публикует цены
11:23Первая реакция Додона на вызов в Генпрокуратуру: повестку не получал
11:08Страшное ДТП в Чимишлии: водитель погиб
10:38В НАРЭ решили не рассматривать вопрос о снижении тарифа на газ для потребителей
10:13Экс-президента Молдовы Додона вызвали в Генпрокуратуру
10:09Глава Минюста объяснил, почему мандат мэра Бельц можно считать легитимным
09:41Где в Кишиневе 20 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:12Мир за сутки: газ снова дорожает, землетрясение и новая жертва "омикрона"
09:00Брутер: PAS будет делать России мелкие гадости, выслуживаясь перед Западом
08:46Спыну обнародовал проект новых тарифов на пассажирские перевозки — что изменилось
08:30Мокану: вымирающая Молдова – причины сокращения населения страны известны
08:00Журавлев: почему при евроинтеграции граждане Молдовы живут все хуже
07:30Телефонное хулиганство: сколько ложных звонков получают операторы службы 112